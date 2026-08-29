SMA Hastası Yasmin İçin Yağmur Altında Voleybol Turnuvası
Hatay Samandağ'da SMA hastası Yasmin Akan'a destek için Çevlik Plajı'nda ödüllü beach volley turnuvası düzenlendi. Şiddetli yağmura rağmen sporcular mücadele etti, farkındalık oluşturulması ve tedaviye katkı sağlanması hedefleniyor.
HATAY'ın Samandağ ilçesinde SMA hastası Yasmin Akan'a destek olmak amacıyla ödüllü Beach Volley Turnuvası düzenlendi.
Samandağ ilçesindeki Çevlik Plajı'nda SMA hastası Yasmin Akan'a destek amacıyla düzenlenen Beach Volley Turnuvası başladı. 29-30 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen turnuvaya çok sayıda sporcu katıldı. Gün içerisinde etkili olan şiddetli yağış, turnuvada mücadele eden sporcuları da etkiledi. Yağmura rağmen sahaya çıkan sporcular, karşılaşmalarını sürdürdü. Yağış altında oynanan müsabakalarda renkli görüntüler ortaya çıktı.
Organizasyonla sporun yanı sıra SMA hastası Yasmin Akan için farkındalık oluşturulması ve tedavi sürecine destek sağlanması amaçlanıyor. Turnuvanın ikinci gününde de karşılaşmaların devam edeceği belirtildi.
Haber-Kamera: Alican GÜMÜŞ/HATAY,