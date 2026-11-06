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Hatay Samandağ'da yağmurun ardından beliren gökkuşağı gökyüzünü renklendirdi

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde etkili olan yağışın ardından gökyüzünde beliren gökkuşağı, güneş ışıklarıyla renkli bir görüntü oluşturdu. İlgi çeken gökkuşağı, çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde yağmurun ardından ortaya çıkan gökkuşağı, gökyüzünde güzel görüntüler oluşturdu.

İlçede etkili olan yağışın ardından gökyüzünde beliren gökkuşağı, ilgi çekti. Yağmur bulutlarının arasından çıkan güneş ışıklarıyla oluşan gökkuşağı, görsel güzellik oluşturdu. Renkleriyle gökyüzünü süsleyen gökkuşağı, çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Haber: Alican GÜMÜŞ Kamera: HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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