Adana'dan getirilen 80 tarihi eserle 3 şüpheli İstanbul'da suçüstü yakalandı

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Roma ve Bizans dönemine ait toplam 80 tarihi eser parçayı Adana'dan İstanbul'a satmak için getiren 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı, tarihi eserlere el konuldu.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. 3 şahsın Bizans ve Roma dönemlerine ait sikke ve tarihi eser niteliğindeki materyalleri satmak amacıyla Adana'dan İstanbul'a gelerek müşteri aradıkları tespit edildi.

Şüphelileri takibe alan jandarma ekipleri, düzenlenen operasyonla 3 zanlıyı suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ise, 2 adet Roma dönemine ait metal çanak, 2 adet hançer, 1 adet bilezik, 3 adet yüzük, 1 adet anahtar, 1 adet 23 santimetrelik haç, 6 adet madalyon, 1 adet küçük heykel, 4 adet silindir mühür, 54 adet sikke, 3 adet metal kolye parçası, 1 adet sandık içerisinde taş, 1 adet kolye parçası ve 1 adet detektör ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı