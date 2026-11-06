Adana'dan getirilen 80 tarihi eserle 3 şüpheli İstanbul'da suçüstü yakalandı

Adana'dan getirilen 80 tarihi eserle 3 şüpheli İstanbul'da suçüstü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adana'dan İstanbul'a getirilen Roma ve Bizans dönemine ait 80 tarihi eser parçayla ilgili operasyonda 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Eserlere el konulurken gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Roma ve Bizans dönemine ait toplam 80 tarihi eser parçayı Adana'dan İstanbul'a satmak için getiren 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı, tarihi eserlere el konuldu.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. 3 şahsın Bizans ve Roma dönemlerine ait sikke ve tarihi eser niteliğindeki materyalleri satmak amacıyla Adana'dan İstanbul'a gelerek müşteri aradıkları tespit edildi.
Şüphelileri takibe alan jandarma ekipleri, düzenlenen operasyonla 3 zanlıyı suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ise, 2 adet Roma dönemine ait metal çanak, 2 adet hançer, 1 adet bilezik, 3 adet yüzük, 1 adet anahtar, 1 adet 23 santimetrelik haç, 6 adet madalyon, 1 adet küçük heykel, 4 adet silindir mühür, 54 adet sikke, 3 adet metal kolye parçası, 1 adet sandık içerisinde taş, 1 adet kolye parçası ve 1 adet detektör ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.