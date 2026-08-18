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Hatay'da Sıkışan Yüzükler İtfaiye Tarafından Çıkarıldı

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HATAY’da itfaiye ekipleri, 3 kişinin parmağına sıkışan yüzükleri özel aparatlarla çıkardı.

HATAY'da itfaiye ekipleri, 3 kişinin parmağına sıkışan yüzükleri özel aparatlarla çıkardı.

Reyhanlı ve Erzin ilçelerinde parmağına yüzük sıkışan 3 kişi, itfaiyeden yardım istedi. İhbarları değerlendiren itfaiye ekipleri, yüzükleri özel aparatlarla çıkardı. Yüzüklerden kurtulan vatandaşlar, daha sonra tedbir amaçlı hastaneye giderek muayene oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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