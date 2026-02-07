Haberler

Hatay Medeniyetler Korosu'ndan anma konseri

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da düzenlenen anma konserinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için ağıtlar seslendirildi. Duygu dolu anların yaşandığı etkinlikte, farklı kültür ve dillerden eserler icra edildi.

HATAY Medeniyetler Korosu, Kahramanmaraş merkezli depremlerinde hayatını kaybedenler için anma konseri gerçekleştirdi.

Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Hatay Medeniyetler Korosu iş birliğiyle, Antakya Anıt Meydanı'nda gerçekleştirilen anma konserinde, farklı kültür ve dillerden eserler seslendirildi.

Depremde yaşamını yitiren vatandaşlar için yakılan ağıtlar, meydanı dolduranlara duygu dolu anlar yaşatırken, konser boyunca zaman zaman gözyaşları tutulamadı. Vatandaşlar eserleri sessizlik içinde dinledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yerel
TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri

TÜVTÜRK'te polisin dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk futbolunda tarihi olay! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takımı taraftarlar devraldı

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takımı taraftarlar devraldı
Uzun yıllardır böylesi yaşanmıyor! Sular taşların arasından fışkırdı

Uzun yıllardır böylesi yaşanmıyor! Taşların arasından fışkırdı
Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük

Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor

Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Türk futbolunda tarihi olay! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takımı taraftarlar devraldı

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takımı taraftarlar devraldı
Ev sahibi-kiracı kavgası cinayetle bitti! Hastaneye götürülmesin diye aracın önünü kestiler iddiası

Ev sahibi-kiracı kavgası cinayetle bitti: Bu çocuk burada ölecek
10 yaşında hayata gözlerini yuman Berivan, çok istediği küpeleri bir hafta takabilmiş

Acılı baba anlattı: Çok istediği küpeleri bir hafta takabilmiş