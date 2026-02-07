Hatay Medeniyetler Korosu'ndan anma konseri
Hatay'da düzenlenen anma konserinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için ağıtlar seslendirildi. Duygu dolu anların yaşandığı etkinlikte, farklı kültür ve dillerden eserler icra edildi.
HATAY Medeniyetler Korosu, Kahramanmaraş merkezli depremlerinde hayatını kaybedenler için anma konseri gerçekleştirdi.
Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Hatay Medeniyetler Korosu iş birliğiyle, Antakya Anıt Meydanı'nda gerçekleştirilen anma konserinde, farklı kültür ve dillerden eserler seslendirildi.
Depremde yaşamını yitiren vatandaşlar için yakılan ağıtlar, meydanı dolduranlara duygu dolu anlar yaşatırken, konser boyunca zaman zaman gözyaşları tutulamadı. Vatandaşlar eserleri sessizlik içinde dinledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yerel