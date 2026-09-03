Reyhanlı'da Muhtarın Kan Bağışı Kampanyasına Yoğun İlgi

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde mahalle muhtarının başlattığı kampanya üzerine 88 kişi kan, 2 kişi de kök hücre bağışında bulundu.

İlçeye bağlı Yeni Mahalle Muhtarı Sedat Sakin, bir farkındalık başlatmak için mahalle sakinlerinden kan bağışı yapmalarını istedi. Sakin'in girişimleriyle Türk Kızılay'a ait kan bağışı aracı da mahalleye gönderildi. Belediye binasının önüne kurulan araçtaki ekipler, kan bağışı için gelenlerin önce kayıtlarını, ardından gerekli sağlık kontrollerini yaptı. Bağışçılar daha sonra kan verme işlemine geçti. Bağışta bulunanlara ekipler tarafından termos hediye edildi. Öte yandan muhtarın başlattığı kampanyanın ardından 88 kişinin kan, 2 kişinin de kök hücre bağışında bulunduğu belirtildi.

Mahalle muhtarı Sedat Sakin, herkesin düzenli olarak kan ve kök hücre bağışında bulunması gerektiğini belirterek, "Sanal medya ve telefon üzerinden mahalle halkıma çağrı yaptım. Bu çağrıya ilgi duyan vatandaşlarımız kan bağışında bulundular. Mutlaka bize, yakınlarımıza lazım olması gerekmiyor. Herkesi kan bağışı için bekliyoruz" dedi.

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU-Cuma Yunus YAŞATIR/REYHANLI, (Hatay),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı