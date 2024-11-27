Hatay'ın Kumlu İlçesinde Hükümet Konağı İnşaatı Devam Ediyor

Hatay'ın Kumlu ilçesinde inşa edilen hükümet konağının inşaatı devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da asrın felaketinin yaraları sarılmaya devam ediyor. Hatay Valiliği'nin kentte yürüttüğü ihya ve inşa çalışmaları çerçevesinde Kumlu ilçesinde hükümet konağı inşaatına başlanmıştı. Hükümet konağında devam eden çalışmaları; Hatay Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanı Abdullah Akdaş ve Kumlu kaymakamı Onur Alp Bıçakcı yerinde inceleyerek, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. - HATAY