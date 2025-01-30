Hatay Havalimanı Onarım Projesi Devam Ediyor

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay havalimanında devam eden saha onarımı ve gelişimi projesinde incelemelerde bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alan Hatay Havalimanı, geçtiğimiz yıl uçuşlara açılmış ve vatandaşlar kullanmaya başlamıştı. Hatay Havalimanı sahaları onarımı ve gelişimi projesinde çalışmalar aralıksız sürüyor. Vali Masatlı, havalimanında devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Yeni pist sahasında devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Vali Masatlı, projenin detayları ve çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgiler aldı. - HATAY