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Hatay Havalimanı'nda yolculu seferler başladı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay Havalimanı'nda yolculu gidiş-geliş seferlerinin başladığını açıkladı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören havalimanında, onarımların ardından tahliye uçuşları başlamıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kahramanmaraş merkezli depremde gördüğü hasar sonucu pisti kullanılamaz hale gelen Hatay Havalimanı'nda oluşan hasarların giderilmesi ile 29 Mart itibarı ile hizmet vermeye başlandığını hatırlattı. Bakan Uraloğlu, Hatay Havalimanı'nda yapılan çalışmaların ivedilikle yürütüldüğünü ve yolcu trafiğine açmak için gerekli tüm onarımların yapıldığına işaret ederek, muhtemel bir başka deprem yaşanması durumunda pistin zarar görmemesi için yüksek ve geçirimsiz bir dolgu üzerine yenileme çalışmasının yapıldığının altını çizdi.

"29 Mart itibarıyla yolculu gidiş-geliş seferlerine açıldı"

Depremin hemen ardından yapılan çalışmalar kapsamında depremde hasar alan 3 bin metre uzunluğundaki pistin 2 bin 82 metrelik kısmının geçici onarımlarla tahliye, insani yardım gibi uçuşlara ve yolcu uçakları için yalnızca gidiş seferlerinde yolcu taşınabildiğini hatırlatan Uraloğlu, "Pistimizi, zemin ile kaplamasının iyileştirme çalışmalarını tamamlayarak 29 Mart tarihinde yolculu gidiş-geliş seferlerine açtık. Bu iyileştirme çalışmaları yapılana kadar uçuş emniyetini teminen 22 pist başına yapılacak inişlerde direkt yaklaşma prosedürü iptal edilmiş, turlu yaklaşma prosedürü uygulanabilmekteydi" dedi.

"16 seferde 2 bin 247 giden yolcu, 2 bin 112 gelen yolcuya hizmet verildi"

Bakan Uraloğlu, Hatay Havalimanı'nda depremin ardından sadece boş iniş dolu kalkışa müsaade edildiğini, zemin güçlendirmeleri ve pist onarımları sonrasında dolu iniş dolu kalkış için gerekli kriterleri sağladıklarını belirterek, "Depremde gördüğü hasar sonucu pisti kullanılamaz hale gelen Hatay Havalimanı'nı ekiplerin hummalı çalışması sonucu Mart sonu itibarıyla uçuşlara hazır hale getirdik. Ardından yaptığımız zemin iyileştirmeleri sonucunda 29 Mart 2024 tarihinden itibaren de dolu iniş ve dolu kalkış olarak uçuşları başlattık. 29 Mart tarihinden bu yana havalimanımızdan gerçekleşen 16 seferle 2 bin 237 giden yolcu, 2 bin 112 gelen yolcu olmak üzere toplam 4 bin 349 yolcumuz havalimanımızdan seyahat etmiştir. Uçuşa başlattığımız günden itibaren günlük 3 sefer olmak üzere toplam 30 tarifeli sefer planlaması yapılmasına rağmen bazı seferler olumsuz hava koşulları nedeniyle havayolu şirketleri tarafından iptal edilmiştir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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