Hatay haberi! Defne Belediyesinden Anlamlı Turnuva

Gelen Hatay haberine göre Defne Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Mahalleler Arası Futbol Turnuvası başladı. Bu sene merhum Dr. Adnan Ezelsoy adına ithaf edilen turnuvanın açılışını Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel ve Dr. Mukaddes Ezelsoy birlikte gerçekleştirdi.

Defne Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Mahalleler Arası Futbol Turnuvası başladı. Bu sene merhum Dr. Adnan Ezelsoy adına ithaf edilen turnuvanın açılışını Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel ve Dr. Mukaddes Ezelsoy birlikte gerçekleştirdi.

Açılış maçı öncesi konuşan Başkan Güzel, "Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz turnuvamızı bu yıl Dr. Adnan Ezelsoy anısına ithaf ettik. Erdemli kişiliği ve mesleğine olan bağlılığı ile herkesin sevgi ve saygısını kazanan hocamızın adını bu turnuvada yaşatacak olmak bizi gururlandırıyor. Turnuvanın centilmence bir mücadele içerisinde geçmesini temenni ediyor ve tüm takımlara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 400 sporcunun ter dökeceği turnuvada maçlar, Sümerler Mahallesi'ndeki Hatay Büyükşehir Belediyesi Salah Kartal Futbol Sahası'nda oynanıyor.

Geçtiğimiz sene Covid-19 sebebiyle yaşamını yitiren, verdiği ücretsiz sağlık hizmetleri ve saygın kişiliğiyle Hatay'ın en sevilen hekimlerinden olan merhum Dr. Adnan Ezelsoy'un ismi bu turnuva ile bir kez daha anılmış oldu.