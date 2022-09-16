Hatay haber: Hatay Büyükşehir Ekipleri, Su Sümbüllerini Temizliyor

Edinilen Hatay gelişmesine göre Hatay Büyükşehir Belediyesi, deniz, kıyı ve nehirlerde gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Asi Nehri'nin şehir merkezi içinde kalan kısımlarında belli bölgelerde köprü ayaklarına tutunan ve nehirde yüzer halde bulunan su sümbülleri de tekne yardımıyla temizleniyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, deniz, kıyı ve nehirlerde gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Asi Nehri'nin şehir merkezi içinde kalan kısımlarında belli bölgelerde köprü ayaklarına tutunan ve nehirde yüzer halde bulunan su sümbülleri de tekne yardımıyla temizleniyor.

İstilacı bir tür olan ve doğal yollarla gelerek nehrin önemli bir bölümü kaplayan su sümbülleri, nehirde yaşayan canlı ekosistemini olumsuz etkilediği, çevre ve toplum sağlığı açısından risk oluşturuyor.

Büyükşehir ekipleri, Asi Nehri'ndeki çalışmalarının yanı sıra balıkçı barınaklarını da detaylıca temizledi ve barınaklara yerleştirilen deniz atık konteynerlerinin bakımını yaptı.

Ekipler, 15 Eylül'de başlayan av sezonu öncesi Çevlik, Konacık, İskenderun, Dörtyol balıkçı barınaklarında ve HADO Limanı'nda toplam 3 ton katı atık toplayarak bertaraf etti.

Büyükşehir yetkilileri, balıkçılara, deniz dibinde bulunan ve ağlarına takılan atıkların tekrar denize değil barınaklara yerleştirilen konteynerlere bırakılmaları uyarısında bulundu.