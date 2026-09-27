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Hatay Erzin'de yunuslar bota eşlik etti, tedirgin anlar kameraya yansıdı

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Hatay Erzin'de yunuslar bota eşlik etti, tedirgin anlar kameraya yansıdı
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Hatay'ın Erzin ilçesi Burnaz sahilinde botla ilerleyen vatandaşlar, Akdeniz açıklarında bota eşlik eden yunus sürüsünün şovunu kayda aldı. Görüntülerde vatandaşın 'Bize saldırır bunlar' diyerek tedirgin olduğu anlar gülümsetti; yunuslar bir süre sonra gözden kayboldu.

Hatay'da Akdeniz açıklarında bota eşlik eden yunus balıklarının şovu kameraya yansıdı. Yunusların şovu esnasında heyecanla görüntü çeken vatandaşın 'Bize saldırır bunlar' diyerek tedirgin olduğu anlarsa gülümsetti.

Erzin ilçesi Burnaz sahilinde botla ilerleyen vatandaşlar, yunus sürüsüne denk geldiler. Yunus sürüsünün şovunu heyecanla kayıt altına alan vatandaş o anları ölümsüzleştirdi. Su yüzeyindeki şovlarıyla mest eden yunusları kaydeden vatandaşın 'Bize saldırır bunlar' diyerek kayda aldığı görüntülerse gülümsetti. Bota eşlik ederek bir süre ilerleyen yunuslar, gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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