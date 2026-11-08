Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Hatay Dörtyol'da askere giden Samet Şahin'in asker tıraşını annesi yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Dörtyol'da askere giden Samet Şahin'in asker tıraşını annesi yaptı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde vatani görev için Çanakkale'ye uğurlanan Samet Şahin'in asker tıraşını annesi Döne Şahin yaptı. Şahin için yaklaşık 400 kişinin katıldığı mevlit ve asker yemeği düzenlenirken, arkadaşları ona kemerle şınav çektirdi.

Hatay'da vatani görevini yerine getirmek için askere uğurlanan Samet Şahin'e arkadaşları kemerle şınav çektirirken, annesi tıraşını yaptı. Kemerle şınav gülümsetirken, annenin asker tıraşı hüzünlendirdi.

Dörtyol ilçesi Konaklı Mahallesi'nde yaşayan Mustafa ve Döne Şahin çiftinin oğulları vatani görevini yerine getirmek üzere Çanakkale'ye uğurlandı. Asker uğurlaması öncesinde kuaföre giden Samet Şahin'in asker tıraşını annesi Döne Şahin yaptı. Anne Şahin'in oğlunu askere hazırladığı o anlar, duygu dolu görüntülere sahne oldu. Ailesi tarafından yaklaşık 400 kişinin katıldığı mevlit ve asker yemeği düzenlenirken Samet'i arkadaşları askere kemerle şınav çektirerek uğurladı.

Evladının asker tıraşını yaptığı anları anlatan Döne Şahin, "Oğlum, asker tıraşını benim yapmamı istedi. Makineyi elime aldım ve tıraş ettim. Çok güzel bir duyguydu. 20 yılı gözümde canlandırdım, doğduğu ve büyüdüğü" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da boks maçında ortalık karıştı! Aliev'i taraftarlar dövdü

Hareketi görünce deliye döndüler! Taraftarlar Aliev'i fena benzetti
Oscar ödüllü yönetmen Sebastian Lelio hayatını kaybetti

Oscar ödüllü yönetmen evinde ölü bulundu
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sağanak, fırtına ve kar geliyor! Meteoroloji’den 18 il için sarı kodlu uyarı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sel, heyelan, fırtına bir arada geliyor
Tarihi meydanda dehşet: Polonya'daki saldırıdan kaçış anı kamerada

Yüzlerce turist varken saldırdı! Ölümden böyle kaçtılar

AK Parti'yi alarma geçiren anket sonucu! Fon krizinden çıkış için yol haritası hazırlanıyor22

Son anket sonucu AK Parti'yi alarma geçirdi: Bu çok tehlikeli
Niğde'de köyde kanlı kavga! Tartıştığı 2 kişiye pompalı tüfekle ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı

Köyde çıkan tartışma kanlı bitti! Pompalı tüfekle ateş açtı
Aşkına karşılık vermeyen genç kızı öldürüp cesedini köpeklere yedirdi

Aşkına karşılık vermeyen genç kızı öldürüp cesedini köpeklere yedirdi
Gaziantep'te feci kaza! Lastiği patlayan araç üst geçidin ayağına ok gibi saplandı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Lastiği patladı, üst geçidin ayağına ok gibi saplandı! 2 ölü var
Arızalanan uçak yolun ortasına acil iniş yaptı, trafiktekiler bakakaldı

Görüntüsü olmasa kimse inanmazdı! Seyir halindeyken yıldırım gibi indi