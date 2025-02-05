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Hatay'daki Devasa Yarık, Deprem Korkusunu Yeniden Alevlendirdi

Hatay'daki Devasa Yarık, Deprem Korkusunu Yeniden Alevlendirdi
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Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Hatay'ın Altınözü ilçesindeki zeytin bahçesinin ortasında oluşan 300 metrelik yarık, bölge halkında 6 Şubat depremini hatırlatarak korku ve endişe yaratıyor.

Hatay'da depremde kırılan fay hattının ikiye ayırdığı 33 dönümlük tarlayı gören vatandaşlar, 6 Şubat'ta yaşadıkları aynı korku ve endişeyi hissettiklerini belirtti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Altınözü ilçesi Tepehan Mahallesi'ndeki 33 dönümlük zeytin bahçesi ortadan ikiye ayrılmıştı. Devasa yarığın oluştuğu bahçede 2 uçtaki ağaçların arasında neredeyse 300 metrelik mesafe meydana gelmiş ve 200 ağaç da yarık içerisinde kalarak heba olmuştu. Mahallede yaşayan vatandaşlar, asrın felaketinin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen görünümüyle ürküten devasa yarığı gördüklerinde aynı korku ve endişe hissettiklerini belirtti.

"Depremin şiddeti ortada duruyor ve bu tarlaya 100 varil bomba atsan bu hale gelmezdi"

Bu tarlaya 100 varil bomba atılsa bu hale gelmeyeceğini ifade eden Bekir Hacıömeroğlu, "Burayı gördüğümüzde şok olduk. Tarih boyunca büyüklerimizden böyle bir deprem olduğunu görmedik dediler. Bu depremde tarla göründüğü gibi yer yerinden oynadı. Deprem esnasında buradan ben görmedim ama duyduğuma göre bazıları buradan yeşil dumanların çıktığını söylediler. Bu depremi unutamıyoruz ki sadece yaşayan bilir. Depremi hem unutamıyoruz hem de burayı görünce tekrardan aynı şeyleri yaşıyoruz. Bu asırların afetiydi ve normal bir deprem değil. Belli bir yaşta depremleri gördük ama böyle bir deprem ne gördük ne de duyduk. Depremin şiddeti ortada duruyor. Bu tarlaya 100 varil bomba atsan bu hale gelmezdi" dedi.

"Bu yarığı görünce 6 Şubat'taki aynı endişe ve korku içerisinde oluyoruz"

Burayı görünce 6 Şubat'taki aynı endişe ve korkuyu yaşadıklarını dile getiren Halit Kandemir, "Deprem gecesinde bu hale geldi. Deprem saatinde buradan yeşil dumanlar çıktığını görmedik ama duyduk. Ben babamın büyüklerini bilirim ama böyle bir şey duymadık. Buraları görenler şok oluyorlar. Korkuyoruz ve yarık düz gitseydi mahalleyi yok ederdi. Bu yarığı görünce tekrardan 6 Şubat'ı yaşıyoruz. Allah böyle bir şey göstermesin. 6 Şubat'ta aynı endişe ve korku içerisinde oluyoruz" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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