Vatandaşla devleti buluşturan Hatay Valiliği'nin yeni binası hizmete başladı

HATAY (İHA) – Hatay'da asrın felaketi sonrası inşa edilen yeni valilik binası hizmete alındı. Vali Mustafa Masatlı, yeni hizmet binasını hakkında bilgiler vererek bölgede kamu kampüsü oluşturmanın hedeflendiğini söyledi.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerde, binlerce bina yerle bir olurken yüzlerce kamu binası da kullanılmaz hale geldi. Depremin ardından zaman kaybetmeden ihya ve inşa çalışmalarının başladığı Hatay'da çalışmalar sonuç vermeye devam ediyor. Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'ne inşa edilen Hatay Valiliği'nin yeni hizmet binası da vatandaşların hizmetine girdi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı; hizmete giren Hatay Valiliği'nin hizmet binasını basın mensuplarına tanıtarak incelemelerde bulundu. Kamu kampüs alanı oluşturulmak istenen bölgede; Defterdarlık, Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü, İl Müftülüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ve İl Jandarma Komutanlığı binalarının inşa süreci devam ediyor.

Hizmete giren Hatay Valiliği hizmet binasının etrafında diğer kamu binalarında yer aldığından bahseden Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kamu kampüsü oluşturmayı hedeflediklerini belirterek "Biz de afet sonrası Hatay'ımızın nasıl inşa edileceğiyle ilgili planlamalarda bulunmuştuk. Bu planlama çerçevesinde özellikle yıkılan kamu kurum ve kuruluşlarını daha çok yaşam alan dışında insanlarımızın rahatça ulaşabileceği, kolayca hizmet alabileceği, kamu hizmetlerinin de etkin ve verimli bir şekilde yürütebileceği bir alan tespiti çalışmalarına girdik. Bu manada Akasya Mahallemizin bulunduğu bölgedeki daha önceden sadece Antakya Kaymakamlığımızın hizmet binası var olduğu alanın hemen üst tarafına geniş bir sahada kamu kampüs alanı oluşturma çalışmalarına başladık. Burada şu an itibarıyla bulunduğumuz yer; yeni Hatay Valiliği hizmet binamız, gerisinde Defterdarlık, yan tarafında Tapu Kadastro ve Bölge Müdürlüğü, ötesinde İl Müftülüğü, onun yanında İl Emniyet Müdürlüğü, biraz ötesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, alt tarafında Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürlüğü binası tamamlandı. Hemen onun yanında İl Jandarma Komutanlığı inşaatları devam ediyor. Buradan sadece bu bina değil, biz bunun dışında 8 farklı ilçede hükümet konaklarımızı tamamladık. Biz kamu binalarını devletin ana yönetim merkezi olarak görüyoruz. Vatandaşlarımızda kamu binalarımızı devletle buluşma noktası olarak görüyor. Bu hizmet binamızın başta Hatay'ımıza olmak üzere tüm Türk idare sistemine hayırlı olsun" dedi.

"Hatay Valiliği'nin yeni binasına hizmet almak için geldim, yeni bina çok güzel ve harika olmuş"

Hatay Valiliği'nin yeni binasına hizmet almak için gelen vatandaş Özcan Özbek, "Hatay Valiliği'nin yeni binasına hizmet almak için geldim. Yeni bina çok güzel ve harika olmuş. Yeni binaya bakıldığı zaman konum olarak gerçekten süper oldu. Eskisi geçiciydi. Geçici olan kalıcı gibi olmaz ve burası her şeyiyle süper oldu. Gerçekten beğendim ve hizmet olarak harika oldu" ifadelerini kullandı. - HATAY