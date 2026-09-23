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Hatay'da Vali Masatlı, yeni göreve atanan Rüştü Yılmaz'a veda yemeğinde teşekkür etti

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Hatay'da Vali Masatlı, yeni göreve atanan Rüştü Yılmaz'a veda yemeğinde teşekkür etti
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Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı'na atanan Rüştü Yılmaz onuruna düzenlenen veda yemeğine katıldı. Yemekte Yılmaz'ın hizmetleri ve deprem sonrası çalışmaları değerlendirildi, Vali Masatlı teşekkür etti.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve eşi Esra Masatlı, Hatay İl Emniyet Müdürü olarak görev yaparken Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı görevine atanan Rüştü Yılmaz onuruna düzenlenen veda yemeğine katıldı.

Programa Hatay il protokolü ve eşleri de katılırken, Yılmaz'ın Hatay'da görev yaptığı süre boyunca kentteki huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları değerlendirildi. Programda ayrıca 6 Şubat depremleri ve sonrasında Emniyet Teşkilatı tarafından yürütülen çalışmalardaki gayretine değinildi.

Vali Mustafa Masatlı, Yılmaz'ın Hatay'da görev yaptığı süre içerisinde sunduğu hizmetler ile kurumlar arasındaki koordinasyona sağladığı katkılar dolayısıyla teşekkür etti.

Yılmaz'ın Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı görevine atanmasının ardından düzenlenen programda, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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