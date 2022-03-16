Hatay'da traktör sürücülerine eğitim verildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da traktör sürücülerine eğitim verildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Hatay'da traktör sürücülerine eğitim verildi

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da çiftçilerin katılımı ile traktör sürücülerine uyması gereken kurallara yönelik seminer düzenlendi.

HATAY (İHA) - Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da çiftçilerin katılımı ile traktör sürücülerine uyması gereken kurallara yönelik seminer düzenlendi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü personelleri, tarım sezonu öncesinde Antakya Ziraat Odası toplantı salonunda çiftçilerle bir araya geldi. Çiftçilere trafik eğitimi veren ekipler, tarım sezonunun açılması ile yaşanabilecek sorunlar, reflektör kullanımı, koruma kabininin önemi, yük üstünde yolcu taşınmaması gibi yaralanmalı ve ölümlü trafik kazalarındaki önemli konulara değinilerek farkındalık oluşturuldu.

Seminer sonunda traktör kullanıcılarına yansıtıcı reflektör dağıtıldı. - HATAY

Hatay'da traktör sürücülerine eğitim verildi

Hatay'da traktör sürücülerine eğitim verildi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Antakya, Traktör, Tarım, Hatay, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title