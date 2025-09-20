Hatay'da Trafikte Kaçan Buzağı Sürücülere Zor Anlar Yaşattı

Hatay'da ahırdan kaçarak karayoluna çıkan ve sürücülere zor anlar yaşatan buzağının salına salına trafikte gezdiği anlar kameraya yansıdı.

Antakya ilçesi Kuzeytepe Mahallesi'nde hayvancılık yapan vatandaş, ahıra koymaya çalıştığı buzağısını kaçırdı. Ahırdan kaçan buzağı, sahibinin çabalarına rağmen sırra kadem basarak uzaklaştı. Kuzeytepe Mahallesi'nde kaçan buzağı, kaçmaya devam ederken kendini Antakya - Samandağ çevreyolunda buldu. Çevreyolunda trafikte seyir halinde ilerleyen araçlara rağmen buzağı, araçların arasında kaçmaya devam etti. Çevreyolunda araç sürücülerine zor anlar yaşatan ve trafiği birbirine katan buzağının o anları cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Bir süre trafikte ilerleyen buzağı, kaçmaya devam ederek gözden kayboldu. Öre yandan buzağının sahibi tarafından bulunamadığı öğrenildi.

"Trafiğe baktığımda siyah bir buzağı vardı ve trafikte araçları birbirine kattı"

Karayoluna inen buzağının araç sürücülerine zorluk çıkardığını ifade eden vatandaş Ali Barburoğlu, "Ben balıkçıda çalışıyordum. Çalışırken aniden araçların korna sesini duydum ve dışarı çıktım. Trafiğe baktığımda siyah bir buzağı vardı. Buzağı trafikte araçları birbirine kattı. Bazı araç sürücüleri peşinden koşmaya çalıştı ama yakalayamadı. Ortalığı birbirine katan buzağı, Çekmece köprüsüne kadar kaçarak kayboldu. Depremden sonra buna benzer olaylar oldu. Uzun zaman sonra ilk defa trafikte buzağı gördüm" ifadelerini kullandı. - HATAY