Hatay'da "Rezerv Alanda Bölünmemiş Dubleks Mağduriyeti" Sürüyor: "Bakan Kurum 'Bu Olayı Biz Çözeceğiz' Dedi"

Haber: Burcu ÖZKAYA GÜNAYDIN

(HATAY) - Hatay'da rezerv alan ve kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında hak kaybı yaşadıklarını belirten bölünmemiş dubleks daire sahipleri, Antakya ilçesi 75'inci Yıl Mahallesi'nde açıklama yaptı. Arsa paylarına rağmen kendilerine verilen konutların yetersiz olduğunu dile getiren aileler, yetkililerden çözüm talep etti. Dubleks daire sahibi Gökhan Ekiz, "Bölünmüş dublekslere iki daire verilirken bölünmemişlere tek daire verme mantığını ben hiç anlamış değilim. Benim evim 7 artı 1 evdi, 306 metrekareydi. Şu anda bize 80 metrekare ev çıktı. Verdikleri ev arsa payını bile çıkarmıyor" dedi.

"Dubleks daire sahiplerinin arsa payları normal daireye göre iki kat fazla. Benim alt dairemde bulunan bir vatandaşın metrekare hakkı parselde 40-42 metrekareyken benimki 70 metrekare. Biz kentsel dönüşüme gidip kendimiz bu yapıları inşa etseydik şu anda dubleks dairemizi aynı paraya almış olacaktık. Biz kentsel dönüşüme başvurduk, sonra uyandık baktık tapularımız yok, silinmiş e-Devlet'ten. ve şu anda bize verdikleri 3 artı 1 daireler ancak arsanın arsa payı kadardır. 3 artı 1 olan daire ile dublekslere aynı hakkı veriyorlar. Burada bir hak ihlali var. Bizim parselde 650 metrekarelik bir parselimiz, içinde 12 daire vardı. Şu anda 32 daire var."

"Bakan Kurum 'Bu olayı biz çözeceğiz' dedi"

Sayın bakan yardımcısıyla bizzat görüştüm. Sayın Bakan Murat Kurum'un yardımcısıyla ramazan ayında görüştüğümüz zaman bana şöyle bir açıklama yapmıştı. 'Elimizde çok fazla daire var. Biz bu dairelerle sizin yan yana getirdiğimizde arsa payınız yüksekse biz tabii ki size para vermek yerine daire vereceğiz' dedi ama bu söylemde kaldı. Yerelde görevli olan yetkili arkadaşlar yazılı beyan vermemesinin nedeni şu; bu arkadaşların görevi değiştirildiği zaman bir sonraki gelen kişiye gittiğimizde, 'Benim bundan haberim yok' diyor. Verdiğimiz dilekçeler de yok. Ama Sayın Bakan Kurum bize çok olumlu yaklaştı. 'Bu olayı biz çözeceğiz' dedi. Buna rağmen biz burada Çevre Şehirciliğe ya da Gayrimenkul Değerleme'ye (GEDAŞ) gittiğimiz zaman bize yazılı bir emir vermedikleri için ortada kalıyoruz.

"Bakanlıktan yardım bekliyoruz"

Üst merkezin verdiği talimatlar ya alta uymuyor ya da alttan alınan bilgiler üst merciye gönderilmiyor. Bizim tek suçumuz şu oldu; bizimle yaşayan, birlikte yaşayan ailelerimizin faturasını biz ödüyoruz, imar barışından faydalanmadık diye şu anda mağdur ediliyoruz. Bize verilen dairelerde ailelerimizle yaşama şansımız yok. Şu an verilen daireler de çok küçük ve burada bir hak ihlali var. Ama en kötü tarafı da şu, bölünmüş dublekslere iki daire verilirken bölünmemişlere tek daire verme mantığını ben hiç anlamış değilim. Burada bir hak ihlali var. Biz tek kapılı dubleks sahipleri olarak hem metrekaremiz büyük, benim evim 7 artı 1 evdi. 306 metrekareydi. Şu anda bize 80 metrekarelik bir ev çıktı. Verdikleri ev arsa payını bile çıkarmıyor ve benim gibi yüzlerce mağdur var. Devletimizden, Hatay Valiliği'nden, Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan yardım bekliyoruz ve bu konuyu çözeceklerine inancımız tamdır."

Benzer mağduriyeti dile getiren Ayşe Karaca ise rezerv alan uygulamalarında adaletsizlik olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Rezerv alanda bölünmemiş tapu dubleks mağdurlarıyız. Rezerv alan ilan edildikten sonra Cumhurbaşkanımız talimat verdi. Dedi ki, 'Hiçbir insan mağdur olmayacak, aynı yerlerini alacaklar'. Fakat bizim geldiğimiz noktada rezerv alanda imar affından yararlananlara iki daire veriliyor. Bize tek daire veriliyor. Adı üstünde affedilmiş adam. Yasal zemininin dışına çıkmış. Bu insana iki daire verilirken biz yasal zemine uyduk diye bu mağduriyetimizi dile getirmeye çalışıyoruz."

Kaynak: ANKA