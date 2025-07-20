Hatay'da Müzik Öğretmeni, Deprem Psikolojisini Sanatla Aşıyor

Hatay'da yaşayan müzik öğretmeni, sanatın iyileştirici gücüyle deprem psikolojisini atlatan 39 öğrencisiyle birlikte piyano resitali ve koro dinletisi düzenledi.

Kahramanmaraş merkezli depremde en çok hasar alan Hatay'da küçük yaştaki çocuklar depremden psikolojik olarak olumsuz etkilenmişti. Depremin yaralarını sarmak ve sanatın iyileştirici gücüyle öğrencilere umut olmak isteyen müzik öğretmeni Gamze Vahap, çocuklara piyano eğitimi vermeye başladı. Çocuklara verdiği eğitimler başarılı olan ve çocukların bir nebze de olsa deprem psikolojisinden uzak kalmasını sağlayan vefakar müzik öğretmeninin, 39 öğrencisi okulun konferans salonunda piyano resitali ve koro dinletisi düzenledi.

"Piyano çalarak, birbirimize destek olarak, güç vererek ve müziğin de etkisiyle çok daha iyiye doğru gidiyoruz"

Müziğin ve sanatın iyileştirici gücüyle çocukların deprem öğrencileri psikolojisinden kurtulması için çabalayan Müzik öğretmeni Gamze Vahap, "Bugün burada kendi öğrencilerimle piyano resitali ve koro dinletisi adı altında toplandık. Amacım çocukların büyümelerini, gelişimlerine katkıda bulunmak. Depremden önceki öğrencilerimle ve depremden sonra da bana gelen birçok öğrenci oldu. Yaralarımızı birlikte müzikle ve sanatla iyileştiriyoruz. Hedefimiz geleceğe daha çok umutla bakmak. Çocuklar müzik sayesinde yaşadığımız kötü şeyleri unutabiliyor. Yaklaşık bir yıldır öğrencilerimle çalışıyorum. Burada 39 öğrencimizle konser vereceğiz. Bazıları daha çok depremden önceki öğrenciler ve bazıları deprem sonra gelen başka öğretmenlerle çalışmış öğrencilerimde var. Hepsiyle beraber bir amaç ve hedef uğruna böyle bir resital düzenlemek istedik. Depremde çok şükür öğrencilerimden kaybımız olmadı. Fakat çok travmalar yaşayan bunu derslerde de bana hissettiren öğrenciler var ama müzikle beraber bunları aşmaya başladık" dedi.

"Depremde evimiz bayağı sallanmıştı, müzikle uğraşmak ve piyano çalmak bizim bu hissimizi hafifletiyor"

Piyano çalmanın deprem psikolojisini azalttığını söyleyen öğrenci Toprak Keser, "Biz burada piyano çalacağız ve ayrıca koro olarak şarkı söyleyeceğiz. Böyle bir organizasyon yaptık. Burada 39 öğrenci arkadaşımız var. Çalışma sürecimizde evde çalıştık. Hocamızla birlikte yaptığımız yanlışları telafi ederek daha da iyi olup güzel bir çalışma yürütmemiz oldu. Depremde evimiz bayağı sallanmıştı. Ben soğukkanlılıkla atlatmıştım ama arkadaşlarım atlamadı. Müzikle uğraşmak ve piyano çalmak bizim bu hissimizi hafifletiyor. Bana çok iyi geliyor. Benim sen sevdiğim şeylerden biri de piyano çalmak ve müzikle uğraşmaktır. Aslında daha çok enstrümanla çalmayı isterim" şeklinde konuştu.

"Müzik ve sanatla uğraşmak beni kötü durumları atlatmama yardımcı oluyor"

Müzik ve sanatla uğraşmanın zor süreçleri atlatmaya destek olduğunu söyleyen Işıl Ece Döner, "Herkes piyano çalacak ve arkadaşlarımla birlikte koro şeklinde şarkı söyleyeceğiz. Bu gösteri için bayağı çalıştık. Evde, okula ve öğretmenimizin evinde çalıştık. Çalıştıktan sonra bayağı ilerledikten sonra bugün gösterimizi yapacağız. Müziği çok seviyorum. Müzik ve sanatla uğraşmak beni kötü durumları atlatmama yardımcı oluyor. Piyano ve baleye başladım. Onlar sayesinde moralim düzeldi. Müzikle uğraşmaktan gerçekten çok mutluyum" ifadelerini kullandı. - HATAY