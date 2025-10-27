Haberler

Hatay'da Koyun Sürüsünün Kara Yolundan Geçişine Polis Desteği

Güncelleme:
Hatay'da çobanlar, yayladan dönerken koyun sürülerinin kara yolundan güvenli geçişi için polis ekiplerinden destek aldı. Koyunların geçişi sırasında çan sesleri yankılanarak renkli görüntüler oluşturdu.

Hatay'da yayla dönüşünde kara yolunu kullanmak zorunda kalan koyun sürüsü, polis ekiplerinin destekleriyle olumsuzluk yaşanmadan 2 kilometrelik yolu katetti. Koyunların kara yolundan geçişi esnasında korna seslerinin yerine yankılanan çan sesleri renkli görüntüler oluşturdu.

Kış aylarının gelmesi ve bölgede yağışlı havanın etkisini hissettirmesiyle birlikte Hatay'da çobanların sürüleriyle birlikte yayladan dönüşleri başladı. Kırıkhan ilçesinde hayvanlarını yayladan ağıla götüren çoban Muhammet Alın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak koyun sürüsünün yayla yolunda kara yolundan geçişi için polis ekiplerinden destek istedi. Çobanların yardım isteği üzerine harekete geçen Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bölge trafik ekipleri, Kırıkhan - Reyhanlı yolunun Muratpaşa mevkiinde kara yolunu araç trafiğine kapatarak sayıları bini bulan koyunların yoldan geçişini sağladı. Korna sesi yerine çan seslerinin yankılandığı kara yolunda koyun sürüsünün geçişi renkli görüntüler oluşturdu.

Sürünün kara yolundan geçişi konusunda kendilerine yardımcı olan polis ekiplerine teşekkür eden çoban Muhammet Alın "Hatay emniyet teşkilatına çok teşekkür ederiz, hayvanlarımızı yoldan sağ salim geçirmemize yardım ettikleri için" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
