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Hatay'da Jandarma Komandoların Yemin Töreni Gururlandırdı

Hatay'da Jandarma Komandoların Yemin Töreni Gururlandırdı
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Hassa ilçe Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı'nda görevli komandolar, yemin ederek göreve başladılar. Yurt içi ve yurt dışındaki başarılı operasyonlarıyla tanınan komandoların yemin töreni, sosyal medya üzerinden paylaşıldı ve izleyenleri gururlandırdı.

Hatay'da jandarma komandoların ant içerek yemin ettikleri anlar gururlandırdı.

Yurt içinde ve yurt dışında yürüttükleri başarılı operasyonlarla adından sıklıkla söz ettiren komandolar, ordunun önde gelen neferleri arasında yer alıyorlar. Hassa ilçe Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı'nda görevli Jandarma komandolar yemin ederek, an içti. Kamerayla görüntülenen anlar, İl Jandarma Komutanlığı tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Komandoların yemin ettiği anlar izleyenleri gururlandırdı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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