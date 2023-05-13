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Hatay'da hırsızlık şüphelisi 4 şahıs tutuklandı

Yerel Haberler

Hatay'da hırsızlık şüphelisi 4 şahıs tutuklandı Deprem bölgesi Hatay'ın İskenderun ilçesinde evden hırsızlık olayına karıştığı tespit edilip yakalanan 4 şüpheli çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Hatay'da hırsızlık şüphelisi 4 şahıs tutuklandı

HATAY - Deprem bölgesi Hatay'ın İskenderun ilçesinde evden hırsızlık olayına karıştığı tespit edilip yakalanan 4 şüpheli çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İskenderun ilçesinde meydana gelen evden hırsızlık olayının şüphelileri İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler tarafından tespit edildi. Tespit edilen şüpheliler A.Ö., M.Y., M.H.C. ile A.B polisin çalışmasında çaldıkları eşyalar ile yakalandı. Emniyette ifadesi alınan 4 şüpheli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan 4 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Necati İvgin - Yerel

İskenderun Deprem Hatay Yerel Haberler

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