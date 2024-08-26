Hatay'da Hırsızlardan Korunmak İçin Araba Konteynerin Üzerine Konuldu

Hatay'ın Antakya ilçesinde 10 yıl önce ölen Mahmut Gece'nin arabasını hatıra olduğu için satmayan ve iş yerinin önünde bekleten aile, motoru hırsızlar tarafından çalınan aracı hırsızlardan koruyabilmek için iş yerinin önünde bulunan konteynerin üzerine koydurdular. Konteyner üzerinde duran araç görenlerin de dikkatini çekiyor.

Antakya ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Mahmut Gece isimli vatandaş, yaklaşık 10 yıl önce hayatını kaybetti. Gece'nin kullandığı otomobil ise ailesine hatıra olarak kaldı. Aracı satmayan ve hatırasını yaşatmak isteyen aile otomobili yıllarca Küçük Sanayi Sitesi'ndeki işletmenin önünde bekletti. Hırsızların hedefi olan park halindeki otomobilin motorunun çalınması üzerine harekete geçen aile aracın da çalınmaması için farklı bir yola başvurdu. Ersin Gece, otomobili hırsızlardan korumak için işletmenin önünde bulunan konteynerin üzerine vinçle otomobili koydurdu. Konteynerin üzerinde 1 yıldır duran otomobil, vatandaşların ilgisini çekerken adres tarifinde de kolaylık sağlanıyor. Aile tarafından hırsızlardan korumak için konteynerin üzerinde yerleştirilen otomobilin motoru bulunana kadar orada kalmaya devam edeceği belirtildi.

"Dedemin hatırasına arabayı oraya koyduk ve güzel görünüyor"

Konteynerin üzerindeki otomobilin dedesinin hatırası olduğunu ifade eden Mehmet Fikret Sincik, "Arkamızdaki araba benim dedemin arabasıydı. Dedem 10 yıl önce vefat etmişti. Araba sürekli burada duruyordu ve motoru çalınmıştı. Dedemin hatırasına arabayı oraya koyduk. Güzel görünüyor. Araba çok ilgi görüyor. Adres için konum istiyorlar. Konteynerin üzerindeki kırmızı araba deyince herkes biliyor. Kırmızı araba sayesinde burayı biliyorlar. Çok uzun zamandır araba orada duruyor" dedi.

"Arkamızdaki gördüğünüz bu aracı, hırsızlardan korunmak amacıyla oraya çıkarttık"

Otomobili hırsızlardan korunmak için konteynerin üzerine koyduğunu belirten Ersin Gece, "Arkamızdaki gördüğünüz bu aracı, hırsızlardan korunmak amacıyla oraya çıkarttık. Hırsızlara karşı çözüm olsun istedik. Hırsızlar arabanın içinde çalınacak bir şey bırakmadılar. Bu araba yaklaşık 1 yıldır orada duruyor. Arabanın motorunu ve içindeki malzemelerini çalmışlar. Şu anda kullanılmıyor. Çünkü kullanılacak vaziyette değil. Arabanın motorunu bulduğumuz zaman komple indireceğiz. Arabayı merak eden var. Adres konusunda konteynerin üzerinde araç var oraya gelin diyoruz" ifadelerini kullandı. - HATAY