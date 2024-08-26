Üye Girişi
Haberler

Hatay'da Hırsızlardan Korunmak İçin Araba Konteynerin Üzerine Konuldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Antakya ilçesinde 10 yıl önce ölen Mahmut Gece'nin arabasını hatıra olduğu için satmayan ve iş yerinin önünde bekleten aile, motoru hırsızlar tarafından çalınan aracı hırsızlardan koruyabilmek için iş yerinin önünde bulunan konteynerin üzerine koydurdular. Konteyner üzerinde duran araç görenlerin de dikkatini çekiyor.

Hatay'ın Antakya ilçesinde 10 yıl önce ölen Mahmut Gece'nin arabasını hatıra olduğu için satmayan ve iş yerinin önünde bekleten aile, motoru hırsızlar tarafından çalınan aracı hırsızlardan koruyabilmek için iş yerinin önünde bulunan konteynerin üzerine koydurdular. Konteyner üzerinde duran araç görenlerin de dikkatini çekiyor.

Antakya ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Mahmut Gece isimli vatandaş, yaklaşık 10 yıl önce hayatını kaybetti. Gece'nin kullandığı otomobil ise ailesine hatıra olarak kaldı. Aracı satmayan ve hatırasını yaşatmak isteyen aile otomobili yıllarca Küçük Sanayi Sitesi'ndeki işletmenin önünde bekletti. Hırsızların hedefi olan park halindeki otomobilin motorunun çalınması üzerine harekete geçen aile aracın da çalınmaması için farklı bir yola başvurdu. Ersin Gece, otomobili hırsızlardan korumak için işletmenin önünde bulunan konteynerin üzerine vinçle otomobili koydurdu. Konteynerin üzerinde 1 yıldır duran otomobil, vatandaşların ilgisini çekerken adres tarifinde de kolaylık sağlanıyor. Aile tarafından hırsızlardan korumak için konteynerin üzerinde yerleştirilen otomobilin motoru bulunana kadar orada kalmaya devam edeceği belirtildi.

"Dedemin hatırasına arabayı oraya koyduk ve güzel görünüyor"

Konteynerin üzerindeki otomobilin dedesinin hatırası olduğunu ifade eden Mehmet Fikret Sincik, "Arkamızdaki araba benim dedemin arabasıydı. Dedem 10 yıl önce vefat etmişti. Araba sürekli burada duruyordu ve motoru çalınmıştı. Dedemin hatırasına arabayı oraya koyduk. Güzel görünüyor. Araba çok ilgi görüyor. Adres için konum istiyorlar. Konteynerin üzerindeki kırmızı araba deyince herkes biliyor. Kırmızı araba sayesinde burayı biliyorlar. Çok uzun zamandır araba orada duruyor" dedi.

"Arkamızdaki gördüğünüz bu aracı, hırsızlardan korunmak amacıyla oraya çıkarttık"

Otomobili hırsızlardan korunmak için konteynerin üzerine koyduğunu belirten Ersin Gece, "Arkamızdaki gördüğünüz bu aracı, hırsızlardan korunmak amacıyla oraya çıkarttık. Hırsızlara karşı çözüm olsun istedik. Hırsızlar arabanın içinde çalınacak bir şey bırakmadılar. Bu araba yaklaşık 1 yıldır orada duruyor. Arabanın motorunu ve içindeki malzemelerini çalmışlar. Şu anda kullanılmıyor. Çünkü kullanılacak vaziyette değil. Arabanın motorunu bulduğumuz zaman komple indireceğiz. Arabayı merak eden var. Adres konusunda konteynerin üzerinde araç var oraya gelin diyoruz" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Antakya hatay Otomobil Yerel Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
TRT Spor yayın akışı 26 Ağustos! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! Az önce deprem mi oldu? 26 Ağustos en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 26 Ağustos Pazartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Masterchef'te dün akşam kim elendi, kim veda etti? Masterchef Ümmühan elendi mi? RİZESPOR- FENERBAHÇE MAÇINDAN KARELER #128248 GELİNİM MUTFAKTA 26 AĞUSTOS 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok? Bu hafta Süper Lig'de hangi maçlar var? Süper Lig 3. hafta hangi maçlar var, ertelenen maçlar ne zaman oynanacak? HAMSTER KOMBAT 26 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? 26 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 26 Ağustos günlük burç yorumu... Trabzonspor-Kayserispor maçı ne zaman, ertelendi mi? Trabzonspor-Kayserispor maçı şifresiz mi? 26 AĞUSTOS TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? MasterChef tiramisu! En güzel tiramisu tarifi! Tiramisu tarifi nasıl yapılır? Tiramisu için malzemeler! 26 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 26 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 26 Ağustos 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 26 Ağustos 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 26 Ağustos Pazartesi AFAD ve Kandilli deprem listesi! Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Ümmühan mı elendi Zübeyde mi elendi mi? MasterChef 26 Ağustos elenen Ümmühan gitti mi? Gökhan Akkan kimdir? Gökhan Akkan kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı, hangi takımlı? UEFA Şampiyonlar Ligi marşının sözleri hangi üç dilin bilirlikte kullanılmasıyla yazılmıştır? Civciv çıkarmak amacıyla yumurtaya yatmış veya yatmak üzere olan dişi kuş veya kümes hayvanına ne ad verilir?
title