Hatay'da Fırıncılar Kavurucu Sıcakta Zorlu Mesai Yapıyor

Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı Hatay'da fırıncılar, ocak başında zorlu mesai yapıyor.

Afrika sıcaklıklarının etkisini hissettirdiği Hatay'da gün içinde hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıkmaya başladı. Bazı meslek grupları da kavurucu sıcaktan olumsuz etkileniyor. Bu meslek gruplarından biri olan fırıncılar, kavurucu sıcakta ekmek parası için mesai yapıyor.

Yaklaşık 12 saat süren mesai karşılığında 800 TL kazanç elde ettiğini belirten fırıncı Mehmet Dip, "Yazın çok sıcak oluyor. Ayağımızın altına buzlu su koyarak serinlemeye çalışıyoruz. Fırının 350 derece sıcaklığı var, çalışmak çok zor. Sabah 7'de başlayıp akşam 7'ye kadar devam ediyoruz. Günlük yaklaşık 800 TL kazanıyorum. Fırıncılık yapıyorum. Yazın çok sıcak oluyor. Çok sıcak olduğu zaman kendimizi soğutmak için ayağımızın altına buzlu su koymaya çalışıyoruz. Mesleğimiz çok zor. Yazın sıcaklarda zor oluyor çalışamıyoruz. Hava 42 dereceyi bulduğu zaman hiç çalışamıyoruz. Fırının 350 derece sıcaklığı var zor oluyor. Sabah 7'de başlıyoruz akşam 7'ye kadar durmamak şartıyla devam ediyoruz. Günlük yaklaşık 800 TL kazanıyorum" dedi.

Sürekli ateşin karşısında zorlandıklarını dile getiren Mehmet Avcı ise, "25 yıllık fırıncı ustasıyım. Yazın havalar çok sıcak oluyor. Fırının içi daha sıcak 350 derecenin karşısında çalışıyorum. İşimiz yaklaşık 12 saat sürüyor. Sürekli ateşin karşısındayız zorlanıyoruz. İşimiz çok zor. Günde 3 defa ara verip duş alıp geliyoruz. Ayağımızın altında sıcaktan dolayı buzlu sular oluyor" ifadelerini kullandı. - HATAY