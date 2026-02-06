Haberler

Depremde bin 200 insana mezar olan 600 konutlar ihya süreciyle birlikte yeniden vatandaşlara yuva oldu

Depremde bin 200 insana mezar olan 600 konutlar ihya süreciyle birlikte yeniden vatandaşlara yuva oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremin ardından yerle bir olan 600 konut, yeniden inşa edilerek afetzedeler için yaşam alanı haline getirildi. Üç yıl süren süreç havadan görüntüledi.

Hatay'da depremin ilk anlarında yerle bir olan ve bin 200 insana mezar olan 600 konutlar, ihya ve inşa süreciyle yeniden inşa edilerek afetzede vatandaşlara yuva oldu. Depremin ardından 600 konutlarda yaşanan 3 yıllık değişimse havadan görüntülendi.

Asrın felaketinin ilk anlarında yerle bir olan Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde bulunan 600 konutlar, bin 200 insana mezar olmuştu. Yerle bir olmasıyla tanınmaz hale gelen sitenin yerinde enkaz kalmıştı. Depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın inşa çalışmalarıyla birlikte 600 konutlar adeta yeniden yaşam merkezi oldu. Depremin ardından yaşanan 3 yıllık süreçte yeniden ihya ve inşa edilen 600 konutlardaki değişim yıllar içerisinde havadan görüntülendi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 31 ölü, 169 yaralı

İslam ülkesinde cuma namazı kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek

Emeklilerin isyanı sonuç verdi! Krize el atıldı, sil baştan değişiyor
Ne yaptın sen Kante! Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor

Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor
Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum

Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum
Dünya şokta! Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek

Dünya şokta! Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek

Emeklilerin isyanı sonuç verdi! Krize el atıldı, sil baştan değişiyor
Yeni transferlerden ikisi yok! İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu

İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu
Epstein skandalı Starmer'a pahalıya patladı! Mağdurlardan özür diledi

Epstein skandalı Trump'tan önce onun kellesini alacak