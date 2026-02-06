Haberler

Asrın felaketinin 3'ünci yıl dönümünde Hatay'da binlerce kişi sessiz yürüyüş gerçekleştirdi

Güncelleme:
Kahramanmaraş merkezli depremin 3. yıl dönümünde Hatay'da binlerce kişi sessiz yürüyüşle hayatını kaybedenleri andı. Yürüyüş sonrası saygı duruşu yapıldı, dualar okundu ve Asi Nehri'ne karanfil bırakıldı.

Asrın felaketinin 3'ünci yıl dönümünde Hatay'da bir araya gelen binlerce kişi sessiz yürüyüş gerçekleştirerek hayatını kaybedenleri andı.
6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinin üzerinden tam 3 yıl geçti. Asrın felaketinin en büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da yaklaşık 25 bin kişi vefat etmiş ve binlerce bina zarar görmüştü. Depremin yıl dönümünde Antakya ilçesi kent merkezinde bir araya gelen binlerce vatandaş sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşün ardından Köprübaşı mevkiinde toplanılmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve dualar okundu. Duaların okunmasının ardından Asi Nehri'ne karanfil bırakmasıyla program sona erdi.
"Bu anı çocuklarımızla birlikte yaşamak için buraya geldik, üzüntülüyüz"
Depremi anma anının çocuklarıyla yaşamak için geldiğini söyleyen Selahattin Kocaman, "6 Şubat'ı ailemizle birlikte yaşadık. Uzun süre Mersin'de kaldık ve sonra tekrardan Hatay'a geldik. Bu anı çocuklarımızla birlikte yaşamak için buraya geldik. Üzüntülüyüz. Burada şehir tekrardan yapılanma olmuş ama hafızalarımızdaki şehir değil. Yine de şehir kalkıyor ve yeniden ayağa kalkacağız. Sabah erkenden kalkıp buraya geldik ve güzel kalabalık vardı" dedi.
"Arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi kaybettim ve onları anmak için buraya geldim"
Arkadaşlarını ve öğretmenlerini anmak için anma programına katılan vatandaş Eyşan Kocaman, "Arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi kaybettim ve onları anmak için buraya geldim. Kalabalıktı, ağlayanlar vardı ve dua edenler vardı. Herkes üzüntülüydü ve aynı duyguları paylaşıyordu. Herkesin birbirini anladığı için insanların bir araya gelmesi iyiydi" ifadelerini kullandı. - HATAY

