Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Hatay'da yaşanan 4.2 büyülüğündeki deprem vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu.

Afad verilerine göre saat 12.20 sıralarında Hatay'ın Antakya ilçesinde 7 kilometre derinlikte 4.2 büyüklüğünde deprem yaşandı. Depremi hisseden vatandaşlar tedirginlik yaşadılar. İlk belirlemelere göre herhangi bir yıkım yaşanmadığı öğrenildi. Vatandaşlar ise depremi hissettiklerini söylediler. - HATAY