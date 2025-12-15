Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem
AFAD verilerine göre saat 12.20'de Hatay'ın Antakya ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar tedirginlik yaşarken, ilk belirlemelere göre herhangi bir yıkım olmadığı bildirildi.
Hatay'da yaşanan 4.2 büyülüğündeki deprem vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu.
Afad verilerine göre saat 12.20 sıralarında Hatay'ın Antakya ilçesinde 7 kilometre derinlikte 4.2 büyüklüğünde deprem yaşandı. Depremi hisseden vatandaşlar tedirginlik yaşadılar. İlk belirlemelere göre herhangi bir yıkım yaşanmadığı öğrenildi. Vatandaşlar ise depremi hissettiklerini söylediler. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel