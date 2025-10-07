Haberler

Hatay'da 2. Etap TOKİ Afet Konutları Projesi Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Antakya ilçesinde, 2. Etap TOKİ Afet Konutları projesi kapsamında 1342 yeni konut inşa ediliyor. Vali Mustafa Masatlı, proje alanını ziyaret ederek çalışmaları inceledi ve konutların güvenli yapı standartları ile sosyal donatı alanları açısından önemine vurgu yaptı.

Hatay'ın Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'ne 2. Etap TOKİ Afet Konutları projesi kapsamında 1342 konut inşa ediliyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, proje alanını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Asrın felaketinde büyük yıkım yaşayan Hatay'da depremin izleri silinmeye devam ediyor. Depremin hemen ardından çalışmaların başladığı Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'ne inşa edilen evlerde vatandaşlar, depremin birinci yılında yaşamaya başlamışlardı. Yeni bir şehrin kurulduğu Gülderen Mahallesi'nde 2. Etap TOKİ Afet Konutları projesi kapsamında 1342 konut, 2 cami ve 3 adet 5 dükkanlı ticaret merkezi inşa ediliyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, proje alanını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Masatlı; konutların sadece modern ve estetik tasarımlarıyla değil, aynı zamanda güvenli yapı standartları ve sosyal donatı alanlarıyla da öne çıktığını ifade etti ve oroje kapsamında, deprem ve afet yönetmeliklerine uygun olarak inşa edilen konutların, vatandaşlara güvenli ve konforlu yaşam alanları sunacağını söyledi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Türkiye'den AİHM'e Selahattin Demirtaş başvurusu

Türkiye'den dikkat çeken "Selahattin Demirtaş" başvurusu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıta bu gece yarısı çifte indirim geliyor

Gece yarısı çifte indirim geliyor! Tabeladaki rakam yüzleri güldürecek
Kenan Yıldız'ın piyasa değeri güncellendi! Tarihin en pahalı Türk futbolcusu oldu

İşte yeni piyasa değeri! Tarihin en pahalı Türk futbolcusu oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.