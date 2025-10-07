Hatay'da 2. Etap TOKİ Afet Konutları Projesi Devam Ediyor

Hatay'ın Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'ne 2. Etap TOKİ Afet Konutları projesi kapsamında 1342 konut inşa ediliyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, proje alanını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Asrın felaketinde büyük yıkım yaşayan Hatay'da depremin izleri silinmeye devam ediyor. Depremin hemen ardından çalışmaların başladığı Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'ne inşa edilen evlerde vatandaşlar, depremin birinci yılında yaşamaya başlamışlardı. Yeni bir şehrin kurulduğu Gülderen Mahallesi'nde 2. Etap TOKİ Afet Konutları projesi kapsamında 1342 konut, 2 cami ve 3 adet 5 dükkanlı ticaret merkezi inşa ediliyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, proje alanını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Masatlı; konutların sadece modern ve estetik tasarımlarıyla değil, aynı zamanda güvenli yapı standartları ve sosyal donatı alanlarıyla da öne çıktığını ifade etti ve oroje kapsamında, deprem ve afet yönetmeliklerine uygun olarak inşa edilen konutların, vatandaşlara güvenli ve konforlu yaşam alanları sunacağını söyledi.