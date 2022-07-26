Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin Evde Bakım Hizmetleri Sürüyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi, il genelinde toplumsal dayanışma ve yardımlaşma bilincini geliştirmek, yardıma gereksinim duyan vatandaşlara ulaşmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. HBB ekipleri, "İyiliğin Peşinde" sloganı ile Hatay'ın 15 ilçesinde ihtiyaç sahibi, 65 yaş üstü ve engelli vatandaşların evde bakım ihtiyaçlarını yerine getirerek sosyal belediyecilik anlayışını hizmetlere yansıtıyor.

Ekipler ayrıca vatandaşların daha temiz bir ortamda ibadet etmesi amacıyla camilerde rutin bir şekilde haftalık temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan hizmetler kapsamında evde bakım hizmeti alan vatandaşlar, cami imamları ve mahalle muhtarları hizmetlerden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a ve ekiplere teşekkür etti.

"4 SENEDİR EVİMİ TEMİZLİYORLAR"

Yapılan hizmetlerden dolayı memnuniyetini dile getiren İskenderun Denizciler Mahallesi sakini Ayşe Küçük, "Hatay Büyükşehir Belediyesinden çok memnunum. Camlarımızı siliyorlar, banyo temizliğimizi her şeyi yapıyorlar. 4 senedir evimi temizliyorlar. Lütfü Savaş'a teşekkür ederim, sağ olsun, var olsun" dedi.

Yapılan hizmetleri değerlendiren İskenderun Bekbele Mahallesi'nde yaşayan Şaban Dumlu, "HBB ekipleri evin temizliğini yapıyorlar. Kapı ve pencereleri siliyorlar. Biz yapamıyoruz durumumuzdan dolayı. Sayın Başkanımız Lütfü Savaş'a teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"EKİPLER GÜZEL ÇALIŞIYORLAR BİZLERİ KIRMIYORLAR"

Vatandaşların taleplerini HBB ekiplerine ileten ve çalışmaların hızlı bir şekilde başlatıldığını belirten İskenderun İsmet İnönü Mahalle Muhtarı Engin Aktuğ, "Vatandaşlarımız evde bakım hizmetlerinden çok memnun. Ekipler güzel çalışıyorlar bizleri kırmıyorlar. Kimsesiz ve 65 yaş üstü vatandaşlara yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Lütfü Savaş'a teşekkür ediyorum, sağ olun" diye konuştu.

HBB'nin ibadethanelerde yaptığı temizlik çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren İskenderun Mimar Sinan Camii İmamı Harun Ayğan, "HBB temizlik ekiplerinden Allah razı olsun. Cami halılarının temizliği için ne zaman arasak bizi kırmazlar temizlik yapıyorlar. Bize bir telefon kadar yakınlar. Ekiplere çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

ANKA / Yerel