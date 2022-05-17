Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden Sahipsiz Hayvanların Toplatılması ile İlgili Açıklama - Haberler

HİSARCIK, KÜTAHYA (ANKA) -

Hatay Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, sahipsiz sokak hayvanlarının toplatılmasının ilçe belediyelerinin görevi olduğu hakkında açıklama yayımladı.

Sahipsiz sokak hayvanlarının toplatılmasının ilçe belediyelerinin görevi olduğu beriltilen Hatay Büyükşehir Belediyesi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hatay Valimiz Sayın Rahmi Doğan başkanlığında 21 Nisan günü ilçe belediye başkanlarının katılımıyla yapılan toplantıda nüfusu 25 bini aşan ilçe belediyelerinin hayvan bakımevi kurması ve sokak köpeklerini toplama görevinin ilçe belediyeleri tarafından yapılması konuları görüşülüp karara bağlandı.

Toplantıda alınan karar, 7332 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre "Büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu yirmi beş bini aşan büyükşehir ilçe belediyeleri ile diğer belediyeler, sahipsiz veya güçten düşmüş ya da tehlike arz eden hayvanların korunması ve bakımının yapılması ile rehabilitasyonunun sağlanması amacıyla hayvan bakımevi kurar" maddesinden yola çıkılarak alınmıştır.

Nüfusu 75 bini aşan ilçe belediyelerinin 3 ay içinde gerekli çalışmaları yaparak hayvan bakımevi kurmaları, hayvan bakımevleri kurana kadar kendi bünyelerinde sahipsiz hayvan toplama ekibi kurmaları ve topladıkları sahipsiz hayvanları HBB hayvan bakımevine teslim etmeleri kararlaştırılmıştır.

"TEDAVİLERİ VE KISIRLAŞTIRMA İŞLEMLERİ TAMAMLANAN HAYVANLAR TEKRAR ALINDIKLARI İLÇE BELEDİYELERİNE TESLİM EDİLECEKTİR"

Bu süreçte Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin Defne ilçesindeki Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, sadece yaralı ve hasta köpeklerin tedavi, bakım ve kısırlaştırma işlemlerinin yapıldığı bir nevi hayvan hastanesi görevi görecektir. Tedavileri ve kısırlaştırma işlemleri tamamlanan hayvanlar tekrar alındıkları ilçe belediyelerine teslim edilecektir. İlçe belediyeleri hayvan ve toplum sağlığı gözetilerek bakıma muhtaç hayvanlar ile yasaklı ırklara kendi bünyelerinde oluşturdukları bakımevleri ve doğal yaşam alanlarında bakmaya devam edeceklerdir.

Alınan bu kararlar doğrultusunda sahipsiz sokak köpeklerini toplama görevinin ilçe belediyelerinde olduğunu bir kez daha hatırlatır, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."