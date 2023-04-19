Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden Depremzede Öğrencilere Eğitim Desteği

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), depremlerden etkilenen vatandaşları desteklemeye devam ederken lise ve üniversiteye hazırlanan öğrencilere de ücretsiz kurs vermeye başladı. HBB Başkanı Lütfü Savaş, "Yaralarımızı sararken çocukların eğitimlerinin devam etmesini istiyoruz. Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak eğitime durmadan, yorulmadan devam edeceğiz" dedi.

HBB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na bağlı Destek Eğitim Merkezi, EXPO alanında depremden etkilenen öğrencilere psikolojik ve sosyal destek vermeye başladı. Büyükşehir Belediyesi, 8. ve 12. öğrencilerini kitap, deneme sınavı ve videolarla sınavlara hazırlıyor. Teknolojik desteğin yanı sıra sınava hazırlanan öğrencilerin her türlü ihtiyaçları da karşılanırken öğrencilerin destek eğitim merkezine ulaşımları ücretsiz şekilde sağlanıyor.

Sınava hazırlanan öğrencilere moral ve motivasyon vermek amacıyla HBB Destek Eğitim Merkezi'ni ziyaret eden Başkan Savaş, şöyle konuştu:

"EXPO alanında çocuklarımızın eğitimi için çok güzel bir yer yaptık. Şu anda 80 kişi ile başladık. Çocuklarımız burada hem liseye hem de üniversiteye hazırlanıyorlar. Hem öğretmenlerimizden hem de bilgisayarlardan faydalanabiliyorlar. Şu anda 80 kişiyiz ama ilerleyen süreçlerde sayımız daha da artacak. Çocuklarımızın işleri bitince onları evlerine bırakıyoruz. Amacımız çocuklarımızın eğitimlerine katkı sağlamak ve sınavdaki başarı seviyelerini yükseltmek.

Depremden en çok zarar gören yerlerden biri maalesef Hatay. Biz ilk günden itibaren çocuklarımızın eğitimlerini ve psikolojisini düşündük. Burada eğitim ve psikolojik destek veriyoruz. Çocuklarımızı normalleştirmeye ve eğitmeye devam ediyoruz. Çocuklarımızın istediği sürece biz her zaman onlara fırsat yaratırız. Diğer ilçelerimizde de eğitimlerimiz başladı. Yaralarımızı sararken çocukların eğitimlerinin devam etmesini istiyoruz. Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak eğitime durmadan yorulmadan devam edeceğiz. Çocuklarımızın yarıştıkları çocukların seviyesine hızlı bir şekilde gelecekler. Eğitim almak isteyen öğrencilerimiz bizlere başvurabilir. Biz çocuklarımızı çadırkentlerden ve bulundukları yerlerden alarak eğitimlerine devam etmelerini istiyoruz."

HBB Destek Eğitim Merkezi eğitmenlerinden Mustafa Deviren de şunları kaydetti:

"Destek eğitim merkezimizin zarar görmesi nedeniyle sınava hazırlanan öğrencilerimize destek olmamız gerektiğini düşündük. Burada şu anda yaklaşık 80 öğrencimiz var daha önce 289 öğrencimiz vardı. Her branştan eğitmenlerimiz ile öğrencilerimize eğitim vermekteyiz. Çocuklarımıza gıda anlamında da destek veriyor, ücretsiz bir şekilde online eğitimlerine buradan da devam edebiliyorlar. Evlerinden ve çadırkentlerinden onları alıyoruz. Çocuklarımız ilk geldiklerinde psikolojik anlamda sıkıntı yaşıyordu. Biz de drama etkinlikleri ile önce onları birbirleri ile kaynaşmalarını sağladık. Şu anda kendilerini çok iyi ifade ediyorlar. Deneme sınavlarımız, soru çözümlerimiz var. Gün geçtikçe daha çok öğrencimiz olacağını düşünüyoruz."