Hatay Antakya'da otobüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, can kaybı yok

Hatay Antakya'da otobüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, can kaybı yokGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Antakya ilçesi Maraşboğazı Mahallesi'nde otobüste henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.
HATAY'ın Antakya ilçesinde yanan otobüs itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın merkez Antakya ilçesi Maraşboğazı Mahallesi'nde meydana geldi. Otobüste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.
Haber: Alican GÜMÜŞ - Kamera: HATAY,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı