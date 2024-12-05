Hastalanan İneğin Karnında Avuç Avuç Çivi ve Tel Parçaları Bulundu

Van'ın Tuşba ilçesinde hastalandığı için veteriner tarafından kontrol edilen ineğin karnında bir avuç çivi ile tel parçaları çıktı.

Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Bardakçı Mahallesi'nde ikamet eden bir vatandaş, ineğinin hastalanması üzerine tedavisinin yapılması için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne getirdi. Burada Prof. Dr. Lokman Aslan ekibi tarafından yapılan muayene sonucunda ineğin midesinde çivi ve başka metaller olduğunu belirlendi. Daha sonra yapılan başarılı bir operasyon sonucu ineğin midesinde bir avuç çivi ve tel parçaları çıkarıldı.

"Hayvanların dengeli beslenmeleri için yemlerine mineral madde katkıları ilave etmek gerekiyor"

İneğin karnındaki bir avuç çivi ve tel parçalarını çıkaran veteriner hekim Aslan, çevrede ve hayvanların otlatıldığı bölgelerde toprağa düşen çivi ile tel benzeri metallerin, hayvanlar açısından ciddi tehlikeler doğurabileceğine dikkat çekti. Genellikle ineklerin gıda niteliğinde olmayan besinleri yediğinin altını çizen Prof. Dr. Aslan, "Bunun sebebi hayvanlar dengele beslenmediği için 'Pika' dediğimiz hastalıktan dolayı ineklerin gıda niteliğinde olmayan besinleri yerler. 'Pika', yiyecek olmayan maddelerin yenmesiyle ortaya çıkan bir hastalıktır. Hastalığın temelinde hayvanların dengesiz beslenmesi var. Bunun için hayvanların yemine mineral madde katkıları ilave etmek gerekiyor. Bunun yanında en önemlisi ise hayvanı meraya gönderiyorsanız yaban cismi yeme alışkanlığı varsa koruyucu olarak midesine mıknatıs bırakılmalı. Mıktanıs bırakıldığı zaman belirli sürelerde kontrol edilip hayvanın telef olmasına, verim düşüklüğüne sebep olamaması için belirli aralıklarla kontrol edilir. Bize gelen inekte ise sahibi tarafında daha ince midesine mıknatıs yerleştirildi. İnek zamanla merada ve yiyecekleri arasında bulunan metalleri yedi. Bunlar mıknatıs tarafından toplandı. Aşırı toplanma olduğunda inek rahatsızlanarak bize getirildi. Biz de yaptığımız başarılı bir operasyonla ineğin midesindeki çivi ve tel parçalarını çıkardık" dedi. - VAN