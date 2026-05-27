Haberler

Hasköy'de çocuklar bayramda şeker toplama geleneğini yaşatıyor

Hasköy'de çocuklar bayramda şeker toplama geleneğini yaşatıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'un Hasköy ilçesinde Kurban Bayramı'nda çocuklar mahalle mahalle dolaşarak şeker ve harçlık topladı, geleneksel bayram kültürü renkli görüntülerle yaşatıldı.

Muş'un Hasköy ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla çocuklar mahalle mahalle dolaşarak şeker topladı.

Bayramın en renkli görüntülerine sahne olan ilçede çocuklar, kapılarını çaldıkları vatandaşların bayramını kutlayıp şeker ve harçlık aldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren sokaklara çıkan çocuklar, geleneksel bayram kültürünü yaşatırken mahalle sakinleri de çocuklara çeşitli ikramlarda bulundu. İlçede oluşan bayram atmosferi renkli görüntüler ortaya çıkardı. Mahalle sakinlerinden Zehra Bahadır, çocukların bayram sevincinin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Çocuklar kapımızı çalıp bayramımızı kutlayınca biz de eski bayramları hatırlıyoruz. Şeker dağıtmak bizim için ayrı bir mutluluk oluyor. Bu geleneğin sürmesini istiyoruz" dedi.

İlçede yıllardır sürdürülen bayram geleneği, çocukların neşesiyle bu yıl da devam etti. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İspanya'da Başbakan Sanchez'in partisine polis baskını

İspanya'da deprem! Başbakan Sanchez'in partisine polis baskını
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım' sözlerine jet yanıt

Özel'den Kılıçdaroğlu'na jet yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Terminalde unutulan altın dolu çanta sahiplerine ulaştırıldı

Birçok insanın hayalini kurduğu serveti, otogarda bırakıp gitti
Bakan Gürlek: Fenerbahçe kafilesine yönelik 4 Nisan 2015 saldırısı yeniden incelemeye alındı

Bakan Gürlek'ten Fenerbahçe talimatı! Dosya yıllar sonra raftan iniyor
CHP'li Başarır, Kılıçdaroğlu'nun 'kurultay' mesajına tepki gösterdi: Bu utanç verici bir itiraftır

Kılıçdaroğlu'nun sarf ettiği cümle CHP'li Başarır'ı küplere bindirdi
Ağaca yaklaşınca gördüğü manzaraya inanamadı! Binlercesi bir arada

Ağaca yaklaşınca gördüğü manzaraya inanamadı
Tokyo'da bayram coşkusu taştı! Cemaat avluya sığmadı, namaz 3 kere kılındı

Bu camide bayram namazı 3 kere kılındı
Özel'den namaz çıkışı 'Yeni parti kuracak mısınız?' sorusuna net yanıt

Özel'e açık açık soruldu: Yeni parti kuracak mısınız?
Özgür Özel'in de adı geçiyordu! Kılıçdaroğlu ihraç tartışmalarına noktayı koydu

Özel'le ilgili gündem yaratan iddia Kılıçdaroğlu'na soruldu