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Afyonkarahisar'da Haşhaş Hasadı Sürüyor: Üreticiler Rekolteden Memnun

Afyonkarahisar'da Haşhaş Hasadı Sürüyor: Üreticiler Rekolteden Memnun
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Afyonkarahisar merkez ve ilçelerinde temmuz ayında başlayan haşhaş hasadı, üreticilerin yoğun mesaisiyle ağustos başında tamamlanması bekleniyor. İlaç sanayisinde kullanılan haşhaş kapsülü ve tohumu, ezme ve yağ üretiminde değerlendirilirken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hasat çalışmalarını yerinde inceleyerek çiftçilere verim ve kalite artırma tavsiyelerinde bulundu. Üreticiler bu yılki rekolteden memnun.

Afyonkarahisar'ın en önemli tarım ürünlerinden birisi olan haşhaş da hasat dönemi devam ederken, üreticilerin bu yıl rekolteden memnun oldukları belirtildi.

Afyonkarahisar merkez ve ilçelerinde temmuz ayı başlarında başlayan haşhaş hasadı devam ediyor. Kent merkezi ile ilçelerinde kasım ayında ekimi yapılan haşhaşlarda hasat sezonu temmuz ayının başında başladı. Üreticilerin yoğun mesai harcadığı hasadın, ağustos ayı başlarında tamamlanmasının beklendiği bildirildi.

Haşhaş bitkisinin kapsülü ilaç sanayisinde hammadde olarak kullanılırken, kapsül içerisindeki haşhaş tohumu ise ezme ve yağ üretiminde değerlendiriliyor. Ayrıca haşhaş, birçok unlu mamulün yapımında da önemli bir kullanım alana sahip.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve kaliteli ürün elde edilmesi amacıyla hasat çalışmalarını yerinde inceleyerek üreticilerle bir araya geldi. Ekipler, hasat süreci ve üretim teknikleri hakkında çiftçilerle bilgi alışverişinde bulunurken, verim ve kaliteyi artırmaya yönelik tavsiyelerde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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