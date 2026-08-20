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Ereğli Emniyet Müdürü Hasan Ünlü 1. Sınıf Müdür Oldu

Ereğli Emniyet Müdürü Hasan Ünlü 1. Sınıf Müdür Oldu
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Emniyet Genel Müdürlüğü değerlendirmeleri sonucunda, Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine yükseltildi. Yeni görev yeri ilerleyen atama sürecinde belirlenecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen değerlendirme ve atamalar kapsamında, Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü, 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine yükseldi.

Emniyet Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen rütbe terfi ve atama çalışmaları kapsamında, üst düzey emniyet personelinin yeni görev yerleri de önümüzdeki süreçte belirlenecek. Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü de yapılan değerlendirme sonucunda 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine yükselen isimler arasında yer aldı.

Ünlü'nün yeni görev yerinin, önümüzdeki süreçte gerçekleştirilecek atamalarla netlik kazanması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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