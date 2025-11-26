Haberler

Hasan Pulur Erzurum'da Anılacak

Türk basınının önemli ismi Hasan Pulur, memleketi Erzurum'da düzenlenecek panel ile 'Olayların ve İnsanların Peşinde Bir Ömür' temasıyla anılacak. Panel, 28 Kasım Cuma günü saat 14:30'da Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde gerçekleşecek.

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı, Erzurum Kalkınma Vakfı (Er-Vak) ve Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'nin birlikte hazırladıkları program panel şeklinde sunulacak.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raci Taşçıoğlu'nun moderatörlüğünü yapacağı panele, Prof. Dr. Hakan Temiztürk, Doç. Dr. Aslı Köseoğlu ve Gazeteci Yazar Kadir Sabuncuoğlu panelist olarak katılacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Er-Vak Başkanı Erdal Güzel, Erzurum'un yetiştirdiği değerli şahsiyetleri anma toplantılarıyla hatırlatarak bir vefa örneği gösterdiklerini belirterek bu seferde Türk basınının önemli isimlerinden Erzurum'un Pulur Köyü'nden Hasan Pulur'u "Olayların ve İnsanların Peşinde Bir Ömür" konusuyla anacaklarını ifade ederek, tüm Erzurumluları ve Hasan Pulur okuyucularını 28 Kasım Cuma günü saat 14 30 'da Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda yapacakları anma toplantısına davet etti. - ERZURUM

