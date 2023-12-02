Üye Girişi
Haberler

Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde Dünya Engelliler Günü etkinlikleri düzenlendi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde (HKÜ) 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle özel gereksinimli bireylere yönelik farkındalığı artırmak ve erişilebilirliğin önemine dikkat çekmek amacıyla 'Hepimiz İçin Erişilebilir Bir Dünya' etkinlikleri gerçekleştirildi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde (HKÜ) 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle özel gereksinimli bireylere yönelik farkındalığı artırmak ve erişilebilirliğin önemine dikkat çekmek amacıyla "Hepimiz İçin Erişilebilir Bir Dünya" etkinlikleri gerçekleştirildi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü, Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÖZEUAM), Engelsiz Öğrenci Birimi ve Özel Eğitim Öğrenci Topluluğu iş birliği ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne yönelik olarak, özel gereksinimli bireylere yönelik farkındalığı artırmak ve erişilebilirliğin önemine dikkat çekmek amacıyla "Hepimiz için Erişilebilir Bir Dünya" etkinlikleri gerçekleştirildi.

Tüm fakültelerdeki eş zamanlı faaliyetlerin yanı sıra HKÜ kampüsünün çeşitli noktalarında gerçekleştirilen etkinliklere HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan ve Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Düzenlenen bu etkinliklerin amacının erişilebilirlik hakkında sadece farkındalık oluşturmak veya farkındalığı artırmak olmadığını, bu tür etkinliklerin aynı zamanda herkesin birbirine karşı olan sorumluluklarını hatırlatma ve daha kapsayıcı bir toplum inşa etme fırsatı sunduğunu belirten HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, "Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak, farklılıkları zenginlik olarak gören, sürekli empati yapan ve erişilebilir olan bir yükseköğretim anlayışını benimsiyoruz. Erişilebilirlik, sadece fiziksel olarak değil, sosyal ve bilişsel alanlar başta olmak üzere gerekli olan her alanda da önemlidir. Bu nedenle, hep birlikte çalışarak engelleri kaldırmalı, engellerin aşılmasını sağlamalı, hayatı kolaylaştırmalı ve her bireyin potansiyeline ulaşabilmesi için koşulları iyileştirmeliyiz. Üniversitemiz ve birimlerimiz her daim bu seferberlik içerisinde hareket etmektedir. Nitekim üniversitemiz ve fakültelerimiz pek çok kategoride YÖK tarafından verilen engelsiz nişanı ve bayrağına sahiptir. Engelsiz bir dünya için asıl önemli olanın engelleri aşmak değil kaldırmak olduğuna, özellikle de zihinlerdeki engelleri kaldırmak olduğuna, bununla birlikte tüm engellerin sevgi, empati ve dayanışmayla aşılabileceğine yürekten inanıyoruz. Daha erişilebilir ve engelsiz bir dünya için, engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak, onlara daha fazla fırsat ve imkan sunmak ve toplumda gerçek ve samimi bir eşitliği sağlamak için hep birlikte hareket etmeli ve daha çok çaba sarf etmeliyiz. Çabamız bir gün değil, her gün süren bir çaba olmalıdır" dedi.

"Hepimiz İçin Erişilebilir Bir Dünya" temasıyla düzenlenen etkinliklerde "Ender Rastlanan Özel Gereksinimliler Poster Sergisi" farkındalığı sanatla bir araya getirirken sergide katılımcılara Progeria Sendromu, Angelman Sendromu, Waardenburg Sendromu gibi ender rastlanan özel gereksinimler hakkında bilgiler aktarıldı.

Etkinliklerin finalinde Oğuzeli Engelsiz Yaşam Merkezi Mehter Takımı'nın performansı eşliğinde balonlarla süslenen kampüs caddelerinde 'farkındalık yürüyüşü' gerçekleştirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Dünya Engelliler Günü Aralık Dünya Engelliler Etkinlikler Sanat Eğitim Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ASGARİ ÜCRET ARA ZAM KALKTI MI? Asgari ücret 2024 Ara zam olacak mı? Asgari ücret ne kadar olacak 2024 Son Dakika? BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2024? Beşiktaş (BJK) başkan adayları belli oldu mu? Gönül Dağı YENİ BÖLÜM (116. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Güldür Güldür Show YENİ BÖLÜM (353. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (2 ARALIK CUMARTESİ) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 2 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Hususi araçlarda kış lastiği zorunlu mu 2023? Hususi araçlara kış lastiği zorunlu mu? Kış lastiği zorunluluğu kimleri kapsıyor? CAN GÜRZAP NEDEN ÖLDÜ, ne zaman öldü? Can Gürzap kimdir, kaç yaşında, nereli, hastalığı neydi? 3 ARALIK NE GÜNÜ? 3 Aralık ne olarak kutlanıyor, anılıyor? 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları ve önemi! Tarih belli oldu! GTA 6 FRAGMAN YAYINLANDI MI? Gta 6 fragman yayınlanma tarihi belli oldu! Gta VI (6) fragman izle! Dursun Ali Erzincanlı kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Dursun Ali Erzincanlı şiirleri! Güneş doğduktan sonra sabah namazı kılınır mı DİYANET? Sabah namazı güneş doğduktan kaç dakika sonra kılınır DİYANET? CUMARTESİ GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI? 2 Aralık 2023 Eczane çalışma saatleri! Tesla Cybertruck Türkiye fiyatı ne kadar, belli oldu mu? Cybertruck özellikleri neler, içi nasıl? Yalı Çapkını YENİ BÖLÜM (48. BÖLÜM) İZLE! Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Ümit Özdağ hakkında neden soruşturma başlatıldı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title