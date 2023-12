Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde Dünya Engelliler Günü etkinlikleri düzenlendi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde (HKÜ) 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle özel gereksinimli bireylere yönelik farkındalığı artırmak ve erişilebilirliğin önemine dikkat çekmek amacıyla "Hepimiz İçin Erişilebilir Bir Dünya" etkinlikleri gerçekleştirildi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü, Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÖZEUAM), Engelsiz Öğrenci Birimi ve Özel Eğitim Öğrenci Topluluğu iş birliği ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne yönelik olarak, özel gereksinimli bireylere yönelik farkındalığı artırmak ve erişilebilirliğin önemine dikkat çekmek amacıyla "Hepimiz için Erişilebilir Bir Dünya" etkinlikleri gerçekleştirildi.

Tüm fakültelerdeki eş zamanlı faaliyetlerin yanı sıra HKÜ kampüsünün çeşitli noktalarında gerçekleştirilen etkinliklere HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan ve Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Düzenlenen bu etkinliklerin amacının erişilebilirlik hakkında sadece farkındalık oluşturmak veya farkındalığı artırmak olmadığını, bu tür etkinliklerin aynı zamanda herkesin birbirine karşı olan sorumluluklarını hatırlatma ve daha kapsayıcı bir toplum inşa etme fırsatı sunduğunu belirten HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, "Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak, farklılıkları zenginlik olarak gören, sürekli empati yapan ve erişilebilir olan bir yükseköğretim anlayışını benimsiyoruz. Erişilebilirlik, sadece fiziksel olarak değil, sosyal ve bilişsel alanlar başta olmak üzere gerekli olan her alanda da önemlidir. Bu nedenle, hep birlikte çalışarak engelleri kaldırmalı, engellerin aşılmasını sağlamalı, hayatı kolaylaştırmalı ve her bireyin potansiyeline ulaşabilmesi için koşulları iyileştirmeliyiz. Üniversitemiz ve birimlerimiz her daim bu seferberlik içerisinde hareket etmektedir. Nitekim üniversitemiz ve fakültelerimiz pek çok kategoride YÖK tarafından verilen engelsiz nişanı ve bayrağına sahiptir. Engelsiz bir dünya için asıl önemli olanın engelleri aşmak değil kaldırmak olduğuna, özellikle de zihinlerdeki engelleri kaldırmak olduğuna, bununla birlikte tüm engellerin sevgi, empati ve dayanışmayla aşılabileceğine yürekten inanıyoruz. Daha erişilebilir ve engelsiz bir dünya için, engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak, onlara daha fazla fırsat ve imkan sunmak ve toplumda gerçek ve samimi bir eşitliği sağlamak için hep birlikte hareket etmeli ve daha çok çaba sarf etmeliyiz. Çabamız bir gün değil, her gün süren bir çaba olmalıdır" dedi.

"Hepimiz İçin Erişilebilir Bir Dünya" temasıyla düzenlenen etkinliklerde "Ender Rastlanan Özel Gereksinimliler Poster Sergisi" farkındalığı sanatla bir araya getirirken sergide katılımcılara Progeria Sendromu, Angelman Sendromu, Waardenburg Sendromu gibi ender rastlanan özel gereksinimler hakkında bilgiler aktarıldı.

Etkinliklerin finalinde Oğuzeli Engelsiz Yaşam Merkezi Mehter Takımı'nın performansı eşliğinde balonlarla süslenen kampüs caddelerinde 'farkındalık yürüyüşü' gerçekleştirildi. - GAZİANTEP