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Hasan Altun’dan Gaziler Günü mesajı

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Hasan Altun’dan Gaziler Günü mesajı
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Gaziantep’in Araban ilçesi Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, Gaziler Günü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Gaziantep'in Araban ilçesi Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, Gaziler Günü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Hasan Altun mesajında, "Şanlı tarihimiz, mukaddes vatan topraklarını kanlarıyla sulamış şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıklarıyla elde edilen nice zaferlerle doludur. Gazilerimiz, bu vatan topraklarındaki bekamızın birer timsali ve güvencesidir. Bugün de ülkemize yönelen tehditlere karşı kendilerini siper eden kahraman askerlerimiz, polislerimiz ve güvenlik korucularımız aynı şuur ve fedakarlıkla görev yapmaktadırlar. Aziz milletimiz, kutsal değerlerini, vatan ve bayrak sevgisini her şeyin üstünde tutan, bu uğurda hayatlarını feda etmekten çekinmeyen kahramanlarımız sayesinde karşısına çıkan tüm badireleri atlatacak güce, dirayete ve kararlılığa sahiptir. Milletimiz dün olduğu gibi bugün de "Ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz" diyerek, istiklalini ve istikbalini savunmaktadır. Her zaman ifade ettiğimiz gibi bu millet, mensubu olmaktan onur duyduğumuz gazi bir millettir. Gazilik, şüphesiz kurumlar ve kuruluşlar üstü bir unvan. Mükafatı kendi içinde olan bir medeniyet seviyesi. Mükafat beklemeyen bir kendinden geçme derecesi. Bu unvan, hiçbir maddi değerle, hiçbir dünyevi payeyle ölçülemeyecek derecede büyük bir şeref kaynağıdır. Bizler, ecdadımızdan miras kalan değerlerimize sahip çıkmanın, birlik ve beraberliğimize yönelen tehditlere karşı mücadele etmenin, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için çalışmanın, şehitlerimize ve gazilerimize vefa borcumuzun da gereği olduğuna inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerimle, gazilerimiz ve aziz şehitlerimizin yakınlarının Türk Milletine tevdi edilmiş en kıymetli emanetler olduğu inancıyla, devletimizin tüm kurum-kuruluşları ve imkanlarının yanlarında olduğunu bir kez daha ifade ediyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere canlarını ve kanlarını feda eden Kahraman Mehmetçiğimizi, Aziz Şehitlerimizi ve ebediyete göç eden Gazilerimizi rahmet ve şükranla yad ediyor, gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyor, 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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