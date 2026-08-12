Hanönü'nde Yaz Kur'an Kursu Kapanış Programı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde yaz Kur'an kursunda eğitimlerini tamamlayan çocuklar düzenlenen programda gösteriler sergiledi.

Hanönü İlçe Müftülüğü tarafından Kur'an kursunda eğitim gören öğrenciler için Hanönü Müftülüğü tarafından kapanış programı düzenlendi. Programa Hanönü Kaymakamı Alper Uslu, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mertcan Demil, İlçe Müftüsü Ekrem Yıldızhan, İl Genel Meclisi Üyesi Abdülselam Kızılca, kurum amirleri, vatandaşlar ve Kur'an kursu öğrencileri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda,, kurs süresince öğrencilerin edindiği dini bilgiler ve kazanımların önemine vurgu yapıldı. Öğrencilerin hazırladığı gösteriler katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

Programın sonunda Kur'an kursuna katılan öğrencilere emeklerinden dolayı teşekkür edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı