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Hakkari'de İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı

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İsmail Haniye'nin Tahran'da suikasta uğraması Hakkari'de protesto edildi. Cuma namazı sonrası Ulu Camii'nde kılınan gıyabi cenaze namazının ardından kalabalık, İsrail aleyhine sloganlar attı. Gıyabi cenaze namazı, İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu tarafından kıldırıldı. HAKDA Platformu Başkanı Nihat Gür, İsmail Haniye'nin mücadelesini ve şehadetini vurgulayarak, Filistin halkının başı sağ olsun dileklerini iletti.

İran'ın başkenti Tahran'da şehit edilen Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye için Hakkari'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

İsmail Haniye'nin Tahran'da suikasta uğraması Hakkari'de, basın açıklamasıyla protesto edildi. Cuma namazı sonrası Ulu Camii'nde Haniye için kılınan gıyabi cenaze namazının ardından kalabalık, İsrail aleyhine sloganlar attı. Gıyabi cenaze namazı, İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu tarafından kıldırıldı.

Daha sonra bir açıklama yapan HAKDA Platformu Başkanı Nihat Gür; asil bir lider, korkusuz mücahit, inanmış bir mümin olan İsmail Heniye'nin emanetini Rahmeti Rahmana teslim ederek, Şeyh Ahmet Yasin, Abdülaziz el- Rantisi'nin aziz davasındaki izlerini takip ederek şehitler kervanına katıldığını söyledi. Başkan Gür, "İsmail Heniye, 3 oğlunu ve 4 torununun şehadet haberini alınca, davasını çelik bir iradeye, acısını sabra dönüştüren 'Benim çocuklarımın kanı Filistin halkının kanından daha değerli değildir. Gazze'deki tüm çocuklar benim çocuklarımdır' diyerek, iman iddiasını mücadele, Özgür Kudüs aşkını şehadetiyle ispat eden Filistin'deki binlerce mücahitten biriydi. Tüm Filistin halkının başı sağ olsun, tüm Müslümanların başı sağ olsun, yeryüzünün tüm vicdanlı insanları İsrail terör örgütünün alçaklığına, korkaklığına, azgınlığına tanık olsun. 40 bin masum mazlum şehidin kanı 100 bin gazinin acısı dünyanın merhametine, insanlığın uyanışına, zulümlerin son bulmasına vesile olmuyorsa Veyl olsun. Gazze kasabı aşağılık katil Netenyahu'yu alkışlayan Katil ABD, Ortadoğu'dan defolup gitmedikçe, ne Ortadoğu ne ülkemiz ne de dünya güvende olmayacak. Allah'ım biz Filistin halkının direnişine şahitlik ediyoruz. Filistin'deki tüm şehitlerimizin aziz kanları, imanını muhafaza vatanını müdafaa için direnen bütün şehitlerin hatırına, Gazze'deki bu zulmü ümmetin uyanışına, Siyonist vahşetin sonuna, nehirden denize Filistin'in ve Kudüs'ün özgürlüğüne vesile kıl" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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