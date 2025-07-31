Hamsu Köprüsü Yıkılarak Yeniden İnşa Edilecek

Ak Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Hamsu Köprüsü'nün gelecek hafta yıkılarak yeniden inşa edileceğini söyledi.

Bilecik'te kent merkezi ile sanayiyi birbirine bağlana ve kent büyünce yanına bir ek köprü daha yapılan Hamsu Köprüsü depreme dayanıklı olmadığından dolayı yıkılarak yenisi yapılacak. Bu esnada 2 gidiş 2 geliş olan köprü tek gidiş tek gidiş olarak kullanılacak.

Konu hakkında açıklama yapan AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, "Şehir geçişimizde Hamsu köprüsü ile ilgili olarak da bir tarafı bir kaç yıl önce yeni yapılmıştı. Eski olan köprü gerek afetlerden zarar görmemesi gerekse yenilenip daha güzel hale gelmesi ile ilgili Karayolları 14 Bölge Müdürlüklerimiz gerekli hazırlıklarını yaptı. Çalışmalar tamamlandıktan sonra en kısa süre içerisinde Hamsu Köprüsü'nü eski tarafı yıkılıp yenilenmiş olacak" dedi. - BİLECİK