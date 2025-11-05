Haberler

Hamsinin Fiyatı Düşmeye Devam Ediyor

Hamsinin Fiyatı Düşmeye Devam Ediyor
Güncelleme:
İstanbul Beylikdüzü'nde hamsinin kilogram fiyatı bu hafta 60 liraya kadar düştü. Balıkçı Kenan Balcı, hamsinin bolluğunun hem esnafı hem de vatandaşları sevindirdiğini ifade etti.

Mevsim şartlarına bağlı olarak bollaşan hamsinin kilogram fiyatı bu hafta başından itibaren düşmeye devam etti. İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan bir balıkçıda hamsi kilogram fiyatı 60 liradan 4 kilosu ise 200 liradan satılmaya başlandı.

İklim koşullarına bağlı olarak artış ve ya azalış gösteren balık fiyatları, havaların güzel gitmesinin de etkisi ile düşmeye devam etti. Geçtiğimiz hafta Beylikdüzü'nde bulunan balıkçılar çarşısında hamsi kilogram fiyatı 89 liraya satılırken, bu hafta 60 liraya kadar düştü. 4 kilo alana ise; 200 liradan satışı sunuldu. Balığın bolluğu, hem esnafın hem de vatandaşların yüzünü güldürdü.

Fiyatlar hakkında konuşan Balıkçı Kenan Balcı, "Hastalıklara paydos. Hastalıkların ilacı hamsi bollaştıkça bollaşıyor. Kilosu 300 lirada 200 liradan satılıyordu şimdi 60 liraya düştü. 4 kilo alana 200 lira liraya veriyoruz. Dolaplarda yeri olanların doldurmasının tam zamanı. Hamsi irileşti lezzetlendi. Karadeniz'in Marmara'nın suyu balık oluştu. Hamsiyi bol bol tüketelim. Halkımızda balığın kıymetini biliyor. Bugün 5 Kasım, Sardalya, Hamsi, İstavrit ucuzladı. Sardalya 300 liraydı 89'a düştü. 4 kilo alana 300 liraya veriyoruz. Hamsi 4 kilo 200 lira. Halkımız dua ediyor, balıkçılarımız dua ediyor. 4 buçuk yaz döneminde çalışmayı özledik. Halkımızla buluştuk. Herkesi bekliyoruz" dedi.

Balık almaya gelen bir vatandaş, fiyatları uygun bulduğunu ifade ederek, " Hamsi aldık fırında pişireceğiz. Bu civarda oturuyorum fiyatlar uygun" diye konuştu.

Çetin Altay isimli bir başka vatandaş ise, "Fiyatlar dışarıya göre çok çok uygun. Çocuklarımız için annemiz için en çok zihin için aldık. Hamsi 4 kilo 200 liraya düşmüş. Birkaç gün önce yedik bugünde değişiklik olsun levrek yiyelim dedik" şeklinde konuştu.

Balık almaya gelen İsmail Topçu isimli bir diğer vatandaş ise, "Fiyatlar çok uygun her zaman buraya geliyoruz. Balığı çok seviyoruz derler ya denizden babam çıksa yerim diye gerçekten o şekilde" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
