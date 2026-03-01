Haberler

İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nde bayraklar yarıya indi

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in İsrail-ABD ortak saldırısında öldürülmesi sonrası İran'da 40 günlük yas ilan edildi. Ankara'daki İran Büyükelçiliği'nde bayraklar yarıya indirildi, ABD Büyükelçiliği önünde ise protestolar düzenlendi.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney İsrail-ABD ortak saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nde bayraklar yarıya indirildi. Ayrıca ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nde de tepki sloganları attı.

İsrail-ABD ortak saldırısında, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından 40 günlük yas ilan edildi. İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nde de bayraklar yarıya indirildi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde, İran bayrakları, Hamaney'in fotoğrafları ve "İslam'ın ve Müslümanların asıl düşmanı emperyalizm ve siyonizmdir", "Amerika'nın özgürlük ve demokrasisi katliamdır" yazılı dövizler taşıyan kalabalık, "Kahrolsun ABD" ve "Kahrolsun İsrail" sloganları attı. - ANKARA

