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Halk Elinde Küçükbaş Islah Projesi Kapsamında Bolvadin'de Koyun Tespit Çalışmaları Yapıldı

Halk Elinde Küçükbaş Islah Projesi Kapsamında Bolvadin'de Koyun Tespit Çalışmaları Yapıldı
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Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Halk Elinde Küçükbaş Islah Projesi devam ediyor. 2026 yılı proje çerçevesinde Bolvadin ilçesine bağlı Kurucaova ve Taşağıl köylerinde koyun tespit ve kayıt işlemleri gerçekleştirildi. Çalışmalarla hayvan kayıtlarının güncel tutulması ve ıslah faaliyetlerinin sağlıklı verilerle sürdürülmesi hedefleniyor.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, hayvancılıkta verimliliğin ve yetiştiricilik kalitesinin artırılması, mevcut hayvan varlığının kayıt ve takibinin düzenli şekilde yapılması ve küçükbaş hayvancılığın sürdürülebilirliğinin desteklenmesi amacıyla yürütülen Halk Elinde Küçükbaş Islah Projesi devam ediyor.

2026 yılı Halk Elinde Küçükbaş Islah Projeleri çerçevesinde Bolvadin ilçesine bağlı Kurucaova ve Taşağıl köylerinde sürülerde koyun tespit çalışmaları gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bolvadin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, proje çerçevesindeki hayvanların tespit ve kayıt işlemleri yapıldı.

Çalışmalarla hayvanlara ilişkin kayıtların güncel tutulması ve yürütülen ıslah faaliyetlerinin sağlıklı veriler doğrultusunda sürdürülmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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