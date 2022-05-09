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Halit Gölcan güven tazeledi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Halit Gölcan güven tazeledi

Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği'nin seçimlerine tel liste halinde giren Halit Gölcan güven tazeledi.

BİLECİK (İHA) - Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği'nin seçimlerine tel liste halinde giren Halit Gölcan güven tazeledi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde kentteki 11 odanın bağlı olduğu Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği'nin olağan seçinde Halit Gölcan güven tazeledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan seçim divan üyelerinin seçilmesiyle devam etti. Diletve temennilerin aktarıldığı seçim öncesi birliğin 4 yıllık icraatları, gelecek 4 yıl planları da anlatıldı. Yapılan seçime tek liste halinde giren Halit Gölcan güven tazeledi. Başkan Gölcan'ın yönetim kurulunda Mustafa Aydın Yıldız, Fevzi Şen, Haşim Balcı, İbrahim Karakaş isimler yer aldı. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Esnaf ve Sanatkarlar, Halit Gölcan, Şeyh Edebali, Bilecik, Yerel, Haberler

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