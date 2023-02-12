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Hakkarili kadınlar deprem bölgesi için tandır başından ayrılmıyor

Yerel Haberler

Hakkarili kadınlar deprem bölgesi için tandır başından ayrılmıyor

Hakkarili kadınlar, deprem bölgesinin ekmek ihtiyacının giderilmesi için tandırlar yakarak bayatlama süresi uzun olan tandır ekmeği pişirmeye devam ediyor.

Hakkarili kadınlar, deprem bölgesinin ekmek ihtiyacının giderilmesi için tandırlar yakarak bayatlama süresi uzun olan tandır ekmeği pişirmeye devam ediyor.

Hakkari il merkezi ve ilçelerinden deprem bölgesine yardımlar gönderilmeye devam ederken, sabahın ilk saatlerinden itibaren tandır başına geçen kadınlar ise bayatlama süresi uzun olan tandır ekmeği pişirip göndermeyi sürdürüyor.

Gazi Mahallesi'nde ikamet eden Zeki Ertuş'un ailesi, deprem bölgesinde en çok ihtiyaç duyulan ekmek için kolları sıvadı. Sabah saatlerinde tandır başına geçen anneler bir taraftan ekmek pişirdiler diğer taraftan da dua ettiler. Anneler, " Allah'ım deprem olduğu günden beri hiç uyumadık. Hayatını kaybedenlerin üzüntüsünü yaşıyoruz. Allah'tan dileğimiz bir daha depremlerin yaşanmamasıdır. Allah başka acı göstermesin" dediler.

Büyük bir özenle pişirilen ekmekler aynı gün valilik koordinasyon merkezine ulaştırılarak deprem bölgesine gönderiliyor. - HAKKARİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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