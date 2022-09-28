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Hakkari yerel haberleri: Yüksekova kültürüne ayak uyduran Kaymakam Çimşit düğünde halay çekti

Yerel Haberler

Hakkari yerel haberine göre Yüksekova kültürüne ayak uyduran Kaymakam Çimşit düğünde halay çektiHAKKARİ Hakkari Yüksekova Kaymakam Ömer Çimşit, katıldığı bir düğünde halay çekmesi takdir topladı.

Yüksekova kültürüne ayak uyduran Kaymakam Çimşit düğünde halay çekti

HAKKARİ Hakkari Yüksekova Kaymakam Ömer Çimşit, katıldığı bir düğünde halay çekmesi takdir topladı.

Yüksekova ilçesinde dünya evine giren Mizgin Özdündar ile Mesut Balin, yapılan görkemli bir düğünle dünya evine girdiler. Yüksekova ve çevre illerinden yanı sıra İran ve Irak'tan davetliler katıldı. Bununla beraber yoğun bir şekilde düğünlerin olmasıyla ilçeye gelen Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, kısa sürede ilçenin kültürüne ayak uydurup düğünde halay çekerek Balin ailesinin mutluluklarına ortak oldu. Kaymakam Çimşit, halay çekmesi sonrası Balin çiftini tebrik ederek düğünden ayrıldı. Düğünde Sağdıç olan Murat Balin, "Düğünümüz görkemli ve güzel bir şekilde geçti. Bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Balin ailesinin düğününe Hakkari İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar'da katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Yerel

Ömer Çimşit Yüksekova Hakkari Yerel Haberler

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