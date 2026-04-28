Hakkari-Van Yol Krizine Bir Tepki de Van'dan Geldi

Haber: İshak KARA

(VAN) - Hakkari'de etkili olan yoğun kar yağışının ardından şehrin ilçeleri ve Van arasındaki yolun halen tam olarak ulaşıma açılmaması Van'da protesto edildi.

Demokratik Kurumlar Platformu tarafından Kent Meydanı'ndaki basın açıklamasına DEM Parti Van İl Eş Başkanları ve KESK üyeleri de destek verdi.

Demokratik Kurumlar Platformu adına açıklama yapan Yakup Almaç, Van- Hakkari karayolunun yaklaşık 20 gündür kesintili ya da tamamen kapalı durumda olduğunu, son günlerde "kontrollü geçişlerin yeniden başladığı" yönündeki açıklamalar yapılsa da sorunun devam ettiğini anlattı.

Almaç, şunları kaydetti:

"Bugün gelinen noktada geçişlerin kontrollü olması, sorunun çözüldüğü anlamına gelmemektedir. Yağış durumlarında geçişlerin riskli olduğu, yeterli tedbir alınmadığı ve mevcut haliyle yolun ulaşıma uygun olmadığı bilinmelidir. Van ve Hakkari iki ayrı il değil, yüz binlerin bir arada olduğu bir bölgedir. Bu tablo en çok bölge halkını etkilemektedir. Yaklaşık 20 gündür süren bu kriz nedeniyle hasta nakilleri aksamakta, acil sağlık hizmetlerine erişim ciddi biçimde zorlaşmaktadır. Cenazelerin sevkinde yaşanan gecikmeler ise toplumda derin bir insani yaraya dönüşmüştür. İnsanlar, en temel hakları olan sağlık ve defin hizmetlerine erişimde dahi büyük zorluklarla karşı karşıya bırakılmaktadır."

Van-Hakkari yolu kapalı olduğu için yurttaşlar Şırnak üzerinden dolaşmak zorunda kalmakta, normalde birkaç saat süren yolculuklar 9-10 saate kadar uzamaktadır. Bu yalnızca bir ulaşım sorunu değil, yaşam hakkını doğrudan tehdit eden bir durumdur. Basına ve kamuoyuna tam olarak yansımayan kapsamlı bir kriz hali mevcuttur. Kentin yolununun kapanmasının kent ekonomisini yavaşlattığı, günlük yaşamı durma noktasına getirdiği bilinmeli ve acil tedbir alınmalıdır."

Almaç, yolun güvenli bir şekilde ve tamamen ne zaman açılacağının belirsiz olduğunu söyleyerek, "Açıkça ifade etmek gerekir ki bu kriz kader değil, iktidarın tercihidir. Yol yapmakla övünen iktidarın bir kenti hakkını talep etmektedir. Yetkililer derhal şeffaf bir plan açıklamalı, kısa vadeli müdahalelerin ötesine geçerek, bölgenin yıllardır beklediği kalıcı ulaşım yatırımlarını hayata geçirmelidir" dedi.

Kaynak: ANKA